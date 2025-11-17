Acusan a ex Colo Colo de provocar quiebre total de camarín en Argentina: “Van para atrás”

Un delicado momento enfrenta Huracán en el torneo clausura de Argentina. El elenco de Frank Kudelka pende de un hilo y necesita un milagro para avanzar a la fase playoffs. El tema es que para peor, dos de sus referentes protagonizaron una fuerte pelea y se denuncia que hay quiebre total en el camarín.

Esto tiene relación con Leonardo Gil y por sus dichos la fecha anterior tras el empate ante Newells. El ex Colo Colo tuvo un fuerte reclamo contra sus compañeros ya que dejó entrever que no habían querido ganarle al cuadro rosarino que luchaba por zafar del descenso.

El tema es que el multicampeón con el Cacique tuvo que pedir disculpas y aclarar que nunca fue una crítica a sus compañeros, pese a que esto se evidenció en la transmisión oficial. “Van para atrás, pechos fríos de m…. Eso son”, se alcanzó a descifrar en sus dichos. Pero la disputa no quedó ahí.

¿Qué hizo el Colo Gil?

Según el medio Doble Amarilla, el “Colo” protagonizó una fuerte pelea con el referente “Wanchope” Ábila. El goleador paró en seco los reclamos del volante y recalcó que tenía que pedir disculpas por lo ocurrido. Lo que justamente hizo Gil, pero esto fue la gota que rebalsó el vaso y dividió totalmente el camarín del cuadro trasandino.

Pese a que desde el club se recalca que todo está mejor, las aguas están más turbias que nunca en el cuadro del “Globo”. Ahora se ubica 12ª con 19 unidades. Por lo que necesita un triunfo y por varios goles para meterse en zona de clasificación a play off.

Para peor debe visitar a Barracas Central. El panorama es aún más complicado ya que una derrota podría acabar hasta con el proceso de Kudelka y desatar la poda masiva de jugadores del plantel. Lo que también afectaría a Gil y Ábila.

