“Para mí la institución más grande del país es Católica”. Con esa frase, Esteban Pavez hizo estallar a los hinchas de Colo Colo tras confesarse en un nuevo podcast del Sifup.

Y así se lo hicieron saber al llegar al estadio Santa Laura, donde los pocos simpatizantes albos no le perdonaron la frase a su capitán. Y además de los hinchas, el mandamás de Blanco y Negro también salió al paso.

Se trata de Aníbal Mosa, quien enfrentó los micrófonos en Santa Laura y no le hizo al quite sobre los polémicos dichos del portador de la jineta en Colo Colo. Y como era de esperarse, le respondió con todo.

Mosa golpea la mesa por frase de Pavez en Colo Colo

Aníbal Mosa no ocultó su molestia tras la frase de Esteban Pavez, donde aseguró que U Católica es la institución más grande de Chile. Es más, le dio claros ejemplos de que, a su juicio, el número uno es Colo Colo.

Mosa molesto por los dichos de Pavez /Photosport

“No las comparto (palabras de Pavez), porque la institución más grande de Chile es Colo Colo”, partió diciendo, previo a enumerar las razones de su afirmación a los presentes.

Ahí, Mosa explicó que los albos están en la cima “futbolísticamente, socialmente, por trofeos, por hinchada, porque, ¿las instituciones quién las hace? Las personas, y Colo Colo tiene 10 millones de hinchas“, cerró.

Esteban Pavez sumó minutos en el segundo tiempo ante Unión Española y al menos recibió el respaldo de su compañero, Vicente Pizarro. Eso, ya que le cedió la jineta de capitán cuando entró a jugar.

