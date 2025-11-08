Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

“Colo Colo tiene 10 millones de hinchas”: Mosa furia con Esteban Pavez tras decir que la UC es más grande

El mandamás albo tomó la palabra tras la polémica frase de su capitán en cancha. Molesto, enumero las razones de su opinión.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Nueva controversia por el capitán albo.
© Photosport.Nueva controversia por el capitán albo.

“Para mí la institución más grande del país es Católica”. Con esa frase, Esteban Pavez hizo estallar a los hinchas de Colo Colo tras confesarse en un nuevo podcast del Sifup.

Y así se lo hicieron saber al llegar al estadio Santa Laura, donde los pocos simpatizantes albos no le perdonaron la frase a su capitán. Y además de los hinchas, el mandamás de Blanco y Negro también salió al paso.

Se trata de Aníbal Mosa, quien enfrentó los micrófonos en Santa Laura y no le hizo al quite sobre los polémicos dichos del portador de la jineta en Colo Colo. Y como era de esperarse, le respondió con todo.

Mosa golpea la mesa por frase de Pavez en Colo Colo

Aníbal Mosa no ocultó su molestia tras la frase de Esteban Pavez, donde aseguró que U Católica es la institución más grande de Chile. Es más, le dio claros ejemplos de que, a su juicio, el número uno es Colo Colo.

Mosa molesto por los dichos de Pavez /Photosport

Mosa molesto por los dichos de Pavez /Photosport

“No las comparto (palabras de Pavez), porque la institución más grande de Chile es Colo Colo”, partió diciendo, previo a enumerar las razones de su afirmación a los presentes.

Publicidad

Ahí, Mosa explicó que los albos están en la cima “futbolísticamente, socialmente, por trofeos, por hinchada, porque, ¿las instituciones quién las hace? Las personas, y Colo Colo tiene 10 millones de hinchas“, cerró.

“Lo digo a la cara, no le tengo miedo a nadie”: Javier Correa prende la polémica de Vidal en Colo Colo

ver también

“Lo digo a la cara, no le tengo miedo a nadie”: Javier Correa prende la polémica de Vidal en Colo Colo

Esteban Pavez sumó minutos en el segundo tiempo ante Unión Española y al menos recibió el respaldo de su compañero, Vicente Pizarro. Eso, ya que le cedió la jineta de capitán cuando entró a jugar.

Así reaccionó Mosa:

Lee también
Club que tiene en vilo al fútbol chileno se defiende: "Es culpa de Magallanes y Cobreloa"
Chile

Club que tiene en vilo al fútbol chileno se defiende: "Es culpa de Magallanes y Cobreloa"

Paredes elige al mejor entre él y Chupete Suazo en Colo Colo
Colo Colo

Paredes elige al mejor entre él y Chupete Suazo en Colo Colo

"Provocó" el descenso del Chago y volverá a vestir La Roja
Chile

"Provocó" el descenso del Chago y volverá a vestir La Roja

Tabla: Coquimbo campeón tumba a Palestino, y ayuda a la U y Colo Colo
Chile

Tabla: Coquimbo campeón tumba a Palestino, y ayuda a la U y Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo