Muchos televidentes se extrañaron con la noticia de que Esteban Paredes se ausentaría de Fiebre de Baile. El goleador histórico del fútbol chileno se ha vuelto uno de los favoritos del público del programa de Chilevisión.

Este martes, Diana Bolocco confirmó que “nuestro capitán Esteban Paredes debió estar en la competencia de hoy. Lamentablemente, sufrió un alza de presión importante durante la tarde, por lo tanto, fue trasladado a un centro de salud“, encendiendo las alarmas.

El Tanque tampoco volvió al programa este miércoles, preocupando aún más tanto a telespectadores como hinchas de Colo Colo. Sin embargo, hay buenas noticias sobre el progreso del exdelantero.

El medio D13 aseguró que, después de recibir el alta médica, “Esteban Paredes ya se encuentra en su hogar, haciendo reposo absoluto y bajo monitoreo constante de su presión arterial“.

ver también Destapan el preocupante estado de salud de Esteban Paredes: “Lamentablemente sufrió…”

Actualizan el estado de Esteban Paredes tras preocupante problema de salud

“La situación, si bien preocupante, no reviste gravedad ni requiere cuidados intensivos, aunque sí amerita seguimiento médico y reposo estricto“, mencionaron también en el sitio web.

Con esto, el delantero tan respetado del fútbol chileno y, ahora, uno de los destacados participantes de Fiebre de Baile, entrega buenas noticias. Por el momento, no se sabe cuándo podría retornar al programa.

Publicidad