Álvaro Salas confirma salida de capitán de Santiago Wanderers: “Todo mi respeto y admiración”

Santiago Wanderers deja partir a uno de sus máximos referentes y que hasta se transformó en capitán del equipo. Esto tiene relación con Joaquín Pereyra que tras cuatro años en el puerto puso fin a su estadía en el decano.

El uruguayo de 31 años lamentó no poder extender su vínculo y dejó su recado a la dirigencia. “Me hubiera encantado que hubiese sido de otra forma pero a veces las cosas no son como uno quiere. Me entregué por completo, con aciertos y errores pero siempre al 100 por estos colores”, indicó el volante en sus redes sociales.

Despedida que también fue comentada por Álvaro Salas que lamentó la salida del referente del club de sus amores. “Querido Joaco…Hoy nos toca despedir a un gran jugador, pero por sobre todo a una gran persona. Solo nos queda agradecerte por cada esfuerzo, por cada entrenamiento y por cada minuto entregado a este Club que tanto queremos”, indicó el humorista.

Pero tras ello, el “rey del chiste corto” entregó señales sobre su futuro en su carrera. “Te deseamos el mayor de los éxitos en tus nuevos desafíos. Sabemos que seguirás creciendo y representando tus valores donde vayas”, sentenció.

¿Dónde jugará Joaquín Pereyra en el 2026?

El volante uruguayo de 31 años es uno de los jugadores que más interés generan en este mercado de fichajes. A tal punto que ya hay varios interesados en la Liga de Primera.

En este 2025, Joaquín Pereyra disputó gran parte de la campaña de Santiago Wanderers por la Primera B. Además jugó 9 encuentros por Copa Chile y la Liguilla por el Ascenso. En total fueron 38 encuentros, con cinco goles y cinco asistencias.

