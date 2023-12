Joaquín Pereyra puso en ventaja a Santiago Wanderers en la final de ida por la Liguilla de Ascenso. El mediocampista uruguayo del Decano recibió un balón rasante enviado por Kevin Vásquez. Se deshizo de una marca con un regate lleno de técnica.

Y dejó parado con algo de fortuna al portero de Deportes Iquique, Daniel Castillo. De todas maneras, el cuadro caturro no pudo mantener el 1-0 y a cinco minutos del final llegó el empate definitivo. Fue gracias a Álvaro Ramos, quien cumplió la Ley del Ex.

Todo eso parece no haberle afectado demasiado a Pereyra. “Decirle a la gente que confíe y que esté tranquila. Este plantel va a pelear hasta lo último por el ascenso”, manifestó el charrúa para cerrar una conversación que tuvo con el programa Pelota Parada de TNT Sports.

Pero el montevideano de 29 años también dio algunas declaraciones a los canales oficiales wanderinos. Agradeció el aliento del público en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. “Fue impresionante. No me había tocado un partido con tanto aforo”, repasó el ex Sud América y Miramar Misiones de Uruguay.

“Fue hermoso jugar con tanta gente, agradezco mucho el apoyo. Esperamos poder darles una alegría a quienes tanto nos han apoyado. Sabíamos que sería una final difícil, muy disputada, como ha sido toda la Liguilla. Todas las fases han sido difíciles. La llave está abierta y seguiría estando si hubiésemos ganado 1-0″, marcó Joaquín Pereyra.

Joaquín Pereyra alienta a Wanderers para la revancha de la final en la Liguilla de Ascenso

Wanderers sabe que la revancha de la final en la Liguilla de Ascenso será muy complicada. El viaje hasta el estadio Tierra de Campeones para medirse a Deportes Iquique registra un antecedente más bien cercano: fue en la 30° fecha de la fase regular del Campeonato Ascenso 2023.

Ese 15 de octubre de 2023, un postrero gol de Steffan Pino decretó el 3-2 a favor de los Dragones Celestes, que se ganaron así su paso a la gran final por un boleto a la élite chilena. El Chancho Ramos y Mathias Pinto anotaron las otras dianas iquiqueñas, mientras que Juan Ignacio Duma y el uruguayo Andrés Barboza marcaron para Wanderers.

“Ahora tenemos tranquilidad. Se hizo un gran trabajo. Ellos nos convierten otra vez con una segunda pelota. Creo que fue la única junto al tiro libre de Navarro. Ahora tenemos que ajustar eso, será durísimo allá”, aseguró Joaquín Pereyra, quien seguramente estará en la oncena estelar de Francisco Palladino en aquel cotejo en suelo nortino.

¿Cuántos partidos ha disputado Joaquín Pereyra por Wanderers en 2023?

Joaquín Pereyra ha disputado 33 partidos por Santiago Wanderers en la temporada 2023: 27 fueron en la fase regular de la Primera B, dos en la Copa Chile y cuatro en la Liguilla de Ascenso. Suma tres goles y regaló cinco asistencias.

¿Cuándo se disputará la revancha entre Deportes Iquique y Santiago Wanderers?

La final de vuelta por la Liguilla de Ascenso entre Deportes Iquique y Santiago Wanderers se disputará el domingo 10 de diciembre en el estadio Tierra de Campeones a contar de las 19 horas, según el horario de Chile continental.

