Este viernes se jugará la final del campeonato de Proyección Sub 20 entre Universidad Católica y Santiago Wanderers, encuentro que se disputará en el Bicentenario de La Florida.

Un hecho que molestó a Reinaldo Sánchez, presidente de los caturros, quien en entrevista con Redgol manifestó su molestia con el recinto designado por la ANFP para definir al campeón de la categoría.

“Estamos jugando la final Sub 20. Pero como siempre, los santiaguinos hacen lo que quieren. A pesar de que le reclamé al presidente, se lo metió en el cul…”, indicó sobre la petición que le hizo a Pablo Milad de cambio de sede.

“El reglamento dice bien claro que la final se juega en cancha neutral y se va a jugar en Santiago, eso no es neutral. Es una sinvergüenzura”, añadió el presidente wanderino.

Reinaldo Sánchez fue duro con Pablo Milad. También habló del Wanderers 2026

Wanderers se renueva con su cantera

Reinaldo Sánchez ya empieza a proyectar lo que será la próxima temporada, en la que el elenco caturro espera regresar a Primera División, categoría en la que no juegan desde el 2021.

“Más que una renovación total, va a ser importante darle la pasada a todos los cabros jóvenes”, sostuvo por el buen rendimiento del elenco juvenil que jugará la final ante la UC.

Sobre el nuevo entrenador, Sánchez puso fecha. “Por ahí como el 20 (de diciembre) vamos a tener entrenador. Por ahora estamos viendo nombres, no descartamos a nadie, pero (Domingo) Sorace no sigue porque va a estar en cadetes”, señaló.

Sobre su futuro al mando de Wanderers, admitió que “yo estoy cansado, pero lo único que no quiero es dejárselo a… es que muchos creen que el club se financia con plata de los socios y eso no alcanza ni para pagarle al entrenador”.

Finalmente se refirió a la opción de venderle el club a David Pizarro. “Nunca he hablado con él, el periodismo a veces inventa cosas”, sentenció.