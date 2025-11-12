Hace algunos días se expuso que David Pizarro, jugador formado en Santiago Wanderers y una de las figuras históricas de la Selección Chilena, estaba interesado en comprar el club donde comenzó su carrera.

Según reveló el medio Primera B, el ex U de Chile “pujaría para convertirse en uno de los accionistas mayoritarios del decano, adquiriendo al menos, el 80% de las acciones de la SADP que hoy controla Reinaldo Sánchez”.

Ante esto, Jorge Vargas, exjugador de Universidad Católica, Empoli, Livorno y Coquimbo Unido, fue consultado por los rumores en conversación con The Clinic.

¿David Pizarro comprará Santiago Wanderers?

Sobre la posibilidad de que el “fantasista” compre su club formador, Vargas señaló: “No, no creo. Porque él está entre Italia y Chile, viajando. Tiene a sus hijos allá, que estudian, que juegan fútbol y creo que se hace difícil que pueda comprar él a Santiago Wanderers”.

Pizarro tuvo un breve regreso por el Decano/ Photosport

“Creo que no es por el momento una prioridad para él. La otra vez le iba a preguntar, porque nos juntamos a jugar en Italia un partido de exjugadores de primera división y yo pienso que él se equivocó de lo último que hizo, de irse a la U, no tenía necesidad”.

Publicidad

Publicidad

Refiriéndose a que Pizarro decidió colgar los botines tras su paso por U de Chile, luego de un breve regreso a Santiago Wanderers, señalando que era hincha de los azules, lo que generó discusión entre los seguidores del Decano.

ver también La postura de Cobreloa al enterarse de que habrá VAR contra Wanderers en la liguilla de Primera B

Pizarro colgó los botines en Universidad 2018 de Chile el /Photosport

“Yo encuentro que uno puede ser hincha de otro equipo, pero en cierto momento hay que saber decir las cosas de otra manera, quizás lo hubiese dicho 5 años después o mucho antes, pero decir que se retiraba ahí y después llegó a la U, fue como un golpe para todos”.

Publicidad

Publicidad

Agregando que “con el curriculum que tenía él, encuentro que pudo haber tomado mejores decisiones”.