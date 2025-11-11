Cobreloa deberá jugar los cuartos de final de la liguilla de Primera B ante Santiago Wanderers, luego de que el Tribunal de Disciplina no le diera a los loínos los puntos del duelo ante Santiago Morning por el tema de Esteban Paredes.

Un asunto que los jugadores naranjas tomaron de buena manera, pues lo importante para ellos es tener claridad de lo que será su próximo rival.

“No le dimos mucha importancia, estábamos preparados para ambas circunstancias. Este equipo tiene convicción y la fe intacta para ir a buscar el resultado ahora que se programó la fecha”, señaló David Tapia en Zona de Gigantes de Radio Loa.

Cobreloa jugó ante Wanderers en Calama en la penúltima fecha del torneo: ganó 2-0

El VAR llega a la liguilla de Primera B

Cobreloa jugó todo el año sin VAR, pues el elemento tecnológico no está disponible en los partidos de Primera B. Un asunto que cambiará en la definición por el segundo ascenso.

La ANFP sí pondrá VAR en los partidos, algo que Tapia considera como positivo por la justicia que habrá en jugadas decisivas.

“Me parece que habrá VAR y mejor aún, porque a veces hay detalles que se pueden pasar. Es bueno que haya VAR. En esta instancia es bueno tenerlo, aunque lo importante es lo que vamos a plantear nosotros, preocupados de nuestra esencia”, estableció.

Sobre Wanderers señaló que “como todo partido de Primera B se va a definir por detalles. Nos quedará definir en casa y hay que buscar un buen resultado en Valparaíso, hay que tener mucha concentración”.

De hecho asegura que “da lo mismo cómo se juegue, hay que ganar aunque sea medio cero porque estas son finales. Nos prepararemos de la mejor manera para estar óptimos”.

Cobreloa visitará a Wanderers en Valparaíso el próximo miércoles 19 de noviembre en el duelo de ida, mientras que el encuentro de vuelta se jugará el domingo 23 de noviembre.