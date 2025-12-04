Fuerte remezón en Santiago Wanderers. El elenco caturro nuevamente se quedó sin ascenso en la Primera B y los hinchas estallaron contra la dirigencia encabezada por Reinaldo Sánchez.

La primera respuesta de los dueños del club fue sacar a Domingo Sorace de la banca del primer equipo, por lo que se busca DT. Ahí, uno que sonó firme en los últimos días fue Mario Salas.

El Comandante viene de dirigir Temuco con una triste campaña. A él se le sumó el nombre de Emiliano Astorga, que viene con los mismos pergaminos desde Curicó, pero por los palos se metió un tapado, que a estas horas es el firme candidato a la banca caturra.

¿Qué DT está más cerca de dirigir a Wanderers?

Durante las últimas horas se filtró el nombre de Francisco Palladino, entrenador uruguayo que ya conoce el club y que es del gusto de la dirigencia de Santiago Wanderers para el 2026.

Palladino ya conoce la banca caturra/Photosport

“Santiago Wanderers inició contactos con Francisco Palladino (42) para que vuelva a la banca caturra. El DT llegó a la final del Ascenso 2023 con el Decano. Hay conversaciones formales. Su último club fue U. San Felipe”, informó el periodista Rodrigo Arellano.

El entrenador viene de salvar del descenso a Segunda División a última hora al Uní Uní, que gracias al castigo a Santiago Morning aseguró la permanencia en la Primera B.

Palladino estuvo a punto de ascender a la Liga de Primera con Wanderers el 2023, pero cayó en una infartante definición a penales ante Deportes Iquique. De ahí su buena valoración de la dirigencia caturra, que lo sondea como carta firme a la banca.