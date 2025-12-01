Es tendencia:
¡Este es su valor! El jugador de la Roja que despierta el interés de Universidad Católica

El jugador fue parte del Mundial Sub-20 que se disputó en Chile y lleva una gran campaña en Primera B, lo que habría despertado el interés de la Franja.

Por Andrea Petersen

Este es el jugador de la Roja que despierta el interés de la UC.
Universidad Católica sigue buscando la clasificación a la Copa Libertadores, pero también ya está pensando en lo que será la próxima temporada, donde revelan que tienen a una joven promesa del fútbol nacional en su radar como refuerzo.

El club busca sellar competir por la copa internacional el 2026 y para ello, los Cruzados pusieron sus ojos en un canterano de Santiago Wanderers, que también ha sido parte de la Selección Chilena Sub-20, disputando el mundial que se disputó en el país recientemente.

El jugador de Santiago Morning que podría llegar a la UC

Según reveló Jorge Cubillos en TNT Sports, Joaquín Silva, volante de Santiago Wanderers de 20 años y que hace algunas semanas fue mundialista de la Roja Sub-20, despertó el interés de los Cruzados para el 2026.

El jugador tiene contrato con el equipo hasta 2027, pero a pesar de eso la UC buscará reforzar el equipo. Ante esto, según revela La Estrella de Valparaíso, el club ya le puso precio al jugador en caso de que distintos clubes vayan por su fichaje.

¡Lo quieren de refuerzo! El club argentino que quiere a Clemente Montes para el 2026

El monto revela el medio, es de 350 mil dólares por su carta, cuyo plan sería que ocurriera algo similar a lo que ocurrió con Lucas Cepeda en Colo Colo, quien entregó grandes ganancias al club gracias a la venta de su pase.

Por otra parte, Cooperativa Deportes señaló que aún no hay una oferta formal por el jugador y hasta el momento, sigue siendo contemplado para la próxima temporada.

