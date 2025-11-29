Mercado de fichajes: Campeón en Colo Colo y la UC suma bonos para asumir en Santiago Wanderers

Santiago Wanderers quiere dejar en el olvido el año 2025. El cuadro caturro no pudo lograr el ascenso y tempranamente fue eliminado en la Liguilla por definición a penales ante Cobreloa. Lo que mantendrá al cuadro porteño un año más en la Primera B.

Por lo mismo, en la directiva del decano ya se empieza a planificar el 2026 para conseguir el ascenso definitivo. Ante esto, la reestructuración será total y comenzará desde la banca de dirección.

Así las cosas el nombre que más suma bonos es Mario Salas. El “Comandante” sabe de desafíos de palabras mayores. Lo que ya se reflejó en los títulos conseguidos con Universidad Católica y Colo Colo.

Sin embargo, su última campaña en Deportes Temuco genera cierto ruido ya que el rendimiento no fue de los mejores según indicaron en Caturros CL.

Mario Salas suena en Santiago Wanderers

Incluso una parte importante de la parcialidad de Wanderers se opuso a la llegada de Mario Salas por sus últimos números. De esta forma se avecina un agitado mercado de fichajes para el cuadro caturro de cara a la temporada que viene.

“Quiero agradecerle a los hinchas, agradecerle a la gente. Veníamos con hartas expectativas y las cosas no se dieron; lógicamente, mucha responsabilidad mía”, fueron las últimas declaraciones del “Comandante” tras dejar su cargo en el Pije.

Pero las complicaciones para Santiago Wanderers no son solo dentro de la cancha. A nivel dirigencia se indica que Reinaldo Sánchez aborda la opción de dejar el mando del club. Incluso David Pizarro deslizó que el empresario Hernán Cortés estaría dispuesto a tomar la dirección de la institución.

Por lo que se avecinan días más que agitados para la institución que ya acumula cinco años en el ascenso.