Jean Paul Pineda nuevamente está en la polémica y bien lejos de las canchas de fútbol, porque nuevamente fue detenido en esta jornada, esta vez por violación de morada.

Así lo detalló Chilevisión Noticias, quienes entregaron el nuevo problema en que se metió el jugador, donde ahora fue detenido al ingresar a un domicilio en la comuna de San Bernardo.

Quien fuera delantero y goleador en el fútbol chileno fue denunciado por ingresar al domicilio de su ex pareja, donde detallan que hubo una discusión que fue alertada por los vecinos que llamaron a seguridad municipal.

Esto también fue constatado a carabineros, quienes trasladaron a Pineda a la 14° Comisaría de San Bernardo, teniendo en consideración que hace tiempo fue denunciado por violencia intrafamiliar.

Jean Paul Pineda nuevamente fue detenido. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

¿Qué pasó con Jean Paul Pineda?

Según el citado medio, Jean Paul Pineda irrumpió en el hogar de su ex pareja, de manera de “recomponer la relación”, donde fue denunciado por ingresar sin autorización.

Tras revocarse el arresto domiciliario total del jugador por un caso de violencia intrafamiliar por el que también tuvo líos judiciales, Pineda nuevamente se acercó a la que ahora es su ex pareja.

Los vecinos fueron los que reportaron la situación, por una fuerte discusión, aunque, según precisa el medio, no hubo agresión o situaciones de violencia, aunque de igual forma se fue detenido.

Hay que recordar que Pineda se ha visto en varios casos policiales, como el de VIF, además de ser detenido por conducir en estado de ebriedad.

