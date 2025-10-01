Jean Paul Pineda vuelve a hacer noticia en la prensa policial, tras ser formalizado otra vez por violencia intrafamiliar. El delantero habló luego de vivir una nueva polémica.

Pineda supo brillar en las canchas del fútbol chileno, llegando a jugar en Colo Colo e incluso, defender a La Roja. Hoy vuelve a los medios, pero lo hace por una situación negativa que involucra a su vida personal. Hace algún tiempo había salido del retiro para jugar en Real San Joaquín.

La formalización de Jean Paul Pineda

En el 2024 Jean Paul Pineda ya había sido formalizado por violencia intrafamiliar, luego de ser denunciado por su esposa de ese entonces, Faloon Larraguibel, con quien además tiene tres hijos. Ahora volvió a protagonizar la misma situación, pero con su pareja actual Valentina Castro.

Luego de ser formalizado por las agresiones contra Castro, Pineda quedó con arresto domiciliario total y la prohibición de acercarse a la víctima. Una vez que salió del Centro de Justicia, el formado en Palestino entregó algunas palabras a la pasada a la prensa.

“No tengo nada que hablar. Asumir los errores nomás, y nada más“, indicó. Al ser consultado sobre si hacía una autocrítica por esta situación que enfrenta, señaló que: “no, esas cosas las hablo yo personalmente”.

“El tema de mis hijos me tiene afectado hace mucho tiempo. Demasiado (…) ser fuerte y tratar de recuperar a mis hijos, nada más“, cerró Jean Paul Pineda, para luego partir a cumplir con la medida cautelar tras la nueva formalización por violencia intrafamiliar.

Jean Paul Pineda, hoy de 36 años, comenzó su carrera en el 2006 en Palestino. Cobreloa, Unión Española, Wanderers y Colo Colo, entre otros, fueron sus clubes en Chile. También jugó en el Córdoba de España, Vitória de Brasil y Atlético Bucaramanga de Colombia.