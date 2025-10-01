Otro lamentable hecho que involucra a ex jugador de Colo Colo se dio a conocer durante este miércoles 1 de octubre. A principios de años ya había sido detenido por violencia intrafamiliar y ayer sumó un nuevo capítulo a su historial.

Se trata de Jean Paul Pineda, quien fue nuevamente detenido por Carabineros tras agredir físicamente a su pareja. En marzo pasado ya había protagonizado el mismo hecho con Fallon Larraguibel y ahora se reportaron lesiones con su nueva pareja.

Esta vez, el ex delantero albo fue llevado desde su domicilio en calle Froilán Roa, en la comuna de La Florida, donde consumía bebidas alcohólicas junto a su pareja Valentina Castro. Ahí comenzaron los hechos de violencia, según reporta Emol.

Larga carrera, Colo Colo, Wanderers y polémicas

Jean Paul Pineda y su pareja fueron detenidos y trasladados al Sapu Villa O’Higgins para constatar lesiones. Según supo RedGol, el aún futbolista pasará a control de detención este miércoles.

Por instrucción de la Fiscalía Oriente, el jugador visitará nuevamente el Centro de Justicia tras el primer control de detención a inicios de año. Por su parte, Valentina Castro fue puesta en libertad.

Desde el centro de salud al que acudieron ambos se constataron lesiones leves, según informa Agricultura, mientras ahora la Fiscalía debe determinar medidas cautelares o acción judicial extra tras el informe de Carabineros.

Jean Paul Pinea jugó en más de 15 equipos en su carrera, donde en Chile destacan pasos por Palestino, Santiago Wanderers y Colo Colo. Su último club fue Real San Joaquín.

