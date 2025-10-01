Aún está en la retina la pasada Supercopa donde U de Chile barrió con Colo Colo, mientras la rivalidad futbolística tuvo un nuevo capítulo, esta vez desde el lado de sus ídolos. Y ahí, Esteban Paredes siempre da que hablar.

Con la buena onda del goleador histórico del fútbol chileno, participó de un lúdico video bajo el formato “ping pong”. Respondiendo preguntas al hueso y dando nombres, se acordó de un tradicional rival.

Anotándole recordados goles en Superclásicos, el referente albo sacó al baile a Johnny Herrera, el querido ídolo de U de Chile a quien enfrentó tantas veces en cancha. Y ya ambos retirados, el Tanque lo volvió a repasar.

Video: la burla de Esteban Paredes a Johnny Herrera

Esteban Paredes fue consultado sobre “¿a qué arquero le tiene respeto y a cuál estás seguro que le metes un penal?“. Ahí apeló por un lado a Claudio Bravo y por el otro, con efusivas risas, a Johnny Herrera.

El artillero máximo del fútbol chileno le anotó un total de 18 goles oficiales al Samurái en su carrera. La mayoría de ellos en Colo Colo, mientras otros tantos fueron en Santiago Morning y U de Concepción.

Ahora, el ídolo albo sumará un nuevo desafío a su carrera, dejando de lado el fútbol por un momento. Es que siempre tomando nuevos desafíos, Paredes ahora participará del programa de TV “Fiebre de Baile”, de CHV.

Así mismo se dejó ver en el video anteriormente mostrado, con divertidas poses mostrando su sentido del humor en medio de la incendiaria respuesta sobre Johnny Herrera.