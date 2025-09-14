Colo Colo cayó en un terrible partido por 3-0 ante U de Chile y fue humillado en la definición de una polémica Supercopa, la cual se jugó con aforo reducido en el Estadio Santa Laura.

En el estreno de Fernando Ortiz, el equipo fue un fantasma en la cancha y se llenó de críticas entre los furiosos hinchas en redes sociales. Y los ídolos del club no estuvieron ajenos al duelo, ya que también dieron que hablar.

Tal es el caso de Esteban Paredes, quien tras el pitazo final en Plaza Chacabuco ocupó sus redes sociales para dejar un directo mensaje al decaído plantel albo tras la derrota contra el archirrival.

Paredes avisa a todo Colo Colo

Esteban Paredes corrió a teclear una publicación en apoyo a Colo Colo, equipo que se vio totalmente superado en la definición de la Supercopa ante U de Chile. De paso, le dejó un avisó a los jugadores.

“En las malas y en las peores, siempre del albo”, gritó a los cuatro vientos el goleador histórico del fútbol chileno, quien es ídolo albo y en su momento se ofreció a dejar el club cuando pasó una crisis similar como jugador.

En cancha, el plantel del Cacique se retiró rápidamente tras el pitazo final del juez Felipe González, donde el DT Fernando Ortiz corrió hacia sus jugadores para levantarles el ánimo tras el duro porrazo.

El DT no quiso hablar en cancha y se excusó de hacerlo formalmente en conferencia de prensa, en lo que fue un duro golpe en su primera vez al mando de Colo Colo.

Así fue el mensaje del ídolo albo:

