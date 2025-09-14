Corrían exactamente 30 minutos del Superclásico, cuando llegaría el terrible mazazo para Colo Colo que hizo celebrar a la U de Chile. Se trata de Sebastián Vegas, quien terminó expulsado por fuerte falta contra Nicolás Guerra.

El atacante azul se había llevado en la carrera al defensa albo, cuando este lo bajó y tras tarjeta amarilla inicial, el juez Felipe González finalmente lo expulsó y terminó por hundir al Cacique.

Los hinchas del Cacique no perdonaron el nivel de su defensa y le dijeron de todo en redes sociales, apelando a la lentitud en los cruces y su nivel durante todo el año en un Centenario para el olvido.

En Colo Colo barren con Vegas

Sebastián Vegas fue tendencia en redes sociales tras su temprana y evitable expulsión, siendo humillado por el Nico Guerra y dejando a Colo Colo con un jugador menos con 60 minutos por delante.

Pidiendo su salida del equipo, los fanáticos albos empapelaron al defensor formado en Audax Italiano, donde la delantera azul se dio un festín con la última línea del Popular.

“Como extraño a Falcón en estos partidos. Pelucon se echaba al bolsillo a Zampedri, a Nico Guerra con solo soplarlo lo marca. Vegas malo, que se vaya de Colo Colo”, reclamó la cuenta Enzillo3, otro de los furiosos albos.

Lo cierto es que los números de Sebastián Vegas no han sido buenos este año en Colo Colo, donde pese a ser titular, no ha respondido a sus pergaminos y se alejó definitivamente de sus tiempos de selección chilena.

