La Supercopa de la polémica tuvo un curioso inicio, donde el momento en que Colo Colo y la U de Chile salieron a la cancha del Santa Laura. Eso, bajo un público permitido de solo 55 años o más.

Es que con tribunas mayormente vacías, pero con fieles hinchas alentando en un nuevo Superclásico del fútbol chileno, un dron se robó las miradas al ingresar los jugadores al campo.

Según captó RedGol, el aparato circuló por sector del arco sur del Estadio Santa Laura, donde en el primer tiempo figuró Gabriel Castellón y donde estaban ubicados los fanáticos azules.

El video del dron fantasma a U de Chile

Con la imagen de un fantasma en el sector de U de Chile, el dron aterrizó en el área sur de Gabriel Castellón, momento en que el arquero quedó sorprendido y tomó una particular decisión.

Tweet placeholder

El meta de la U pateó el dispositivo y el fantasma enviado por otros hinchas, donde junto a la ayuda de una guardia lo mandaron al sector de la barra de los azules.

Publicidad

Publicidad

Ya con el partido iniciado, otro momento para la risa se vivió en Santa Laura, donde tras falta de Sebastián Vegas a Nicolás Guerra, el VAR llamó al juez y se demoraron dos minutos en mostrarle la imagen.

ver también ByN respalda polémica decisión de Fernando Ortiz sobre Arturo Vidal: “Él sabe…”

Con esa primera media hora y con un Fantasma de la B rondando junto a un dron, el Superclásico dio que hablar pese a las críticas por el exclusivo requisito en la edad del público.