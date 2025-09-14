Tras perder la serie de Copa Sudamericana ante U de Chile, el caos se tomó Independiente con terrible crisis institucional y deportiva. Y así lo hicieron sentir los furiosos hinchas del Rojo.

En lo tras la derrota como local ante Banfield, que terminó con la salida del DT Julio Vaccari y donde suena ahora Gustavo Quinteros, los barristas argentinos perdieron la paciencia y repitieron la barbarie vista con la U.

Arremetiendo contra el portón que daba al sector donde estaban los dirigentes, virales videos mostraron la batalla entre los hinchas del Rojo y los guardias tratando de detener su ofensiva.

Independiente no olvida a U de Chile

En redes sociales se vio la furia de los hinchas de Independiente contra la dirigencia y los propios guardias que frenaron la arremetida en el portón, aludiendo directamente a que contra U de Chile no aparecieron.

Si durante el partido los barristas del Rojo le dedicaron mensajes a la U, post partido la escena volvió a revivir los tristes hechos de violencia de Copa Sudamericana, esta vez tras caer ante Banfield.

Los hinchas no perdonan el fracaso deportivo y en seguridad visto ante U de Chile, apuntando directamente en sus críticas al cuesitonado presidente del club, Néstor Grindetti.

Y mientras el equipo de Avellaneda busca DT, con Gustavo Quinteros como opción, la U prepara el desafío ante Alianza Lima por Copa Sudamericana, a jugarse este jueves 18 de septiembre en Perú (21:30 horas de Chile).

