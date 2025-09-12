Independiente de a poco comienza a aceptar su nueva realidad tras la sanción que soltó la Conmebol luego de todo lo acontecido la noche del pasado miércoles 20 de agosto en su duelo ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

El Rojo finalmente fue borrado del segundo certamen de la Conmebol y se verá obligado a jugar varios partidos sin sus hinchas a nivel internacional. Además, en su liga también deberá pagar una importante sanción.

Esto lo decimos porque si bien el cuadro de Avellaneda podrá volver a jugar al Estadio Libertadores de América, lo tendrá que hacer con un nuevo castigo impuesto por la autoridad local.

Nuevo castigo para Independiente

Por medio de un comunicado oficial el Rojo ratificó que podrán volver a jugar al Estadio Libertadores de América, pero con dos de sus tribunas todavía clausuradas por los dos siguientes partidos.

“Si bien todas nuestras instalaciones están en condiciones de recibir público, como lo estuvo siempre, por decisión de la A.Pre.Vi.De las tribunas Pavoni Baja y Pavoni Alta permanecerán clausuradas”, aseguraron.

Dos tribunas del Estadio Libertadores de América de Independiente estarán clausuradas por los próximos dos partidos en Argentina. | Foto: Photosport.

En ese sentido, también detallaron que “hemos tomado la decisión de garantizar que todos los socios que asistieron a la Tribuna Pavoni Baja durante el partido del 20 de agosto, tengan asegurado su bono hasta que finalice el año”.

“Esto sólo podrá llevarse adelante una vez que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires disponga la habilitación de la tribuna (…) Continuaremos a disposición de todos los organismos intervinientes y seguiremos trabajando para que los socios y socias de Independiente recuperen el derecho de alentar al primer equipo en el lugar más lindo del mundo, nuestra casa”, concluyeron.