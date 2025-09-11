Siguen los coletazos de los incidentes entreUniversidad de Chile e Independiente. Esta vez fue Ricardo Bochini, la máxima leyenda del Rojo, quien criticó la decisión final.

La Conmebol descalificó a los argentinos y los chilenos avanzaron a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ambos equipos además recibieron siete partidos como local sin público y siete como visita sin llevar a sus hinchas, además de castigos económicos.

El cuestionamiento de la leyenda de Independiente

Ricardo Bochini es una marca registrada en Independiente. El Bocha ganó cuatro Copa Libertadores y es el máximo ídolo del Rojo. De hecho, el estadio del club se llama Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, lo que grafica su importancia para la institución.

El retirado jugador que hoy tiene 71 años opinó sobre la actualidad del club que tanto ama. Obviamente un tema obligado eran los incidentes ocurridos entre Independiente y Universidad de Chile en el recinto que lleva su nombre.

“Los 45 minutos restantes ante U de Chile tenían que jugarse. Perjudican a los verdaderos protagonistas”, comenzó diciendo Bochini al medio partidario Muy Independiente. Además, defendió a los seguidores del Rojo.

“Si no había seguridad no tenía que empezar el partido. El hincha de Independiente gusta del buen fútbol, no es violento“, complementó el campeón del mundo con Argentina en México 1986.

Pese al transcurso de los días, el fallo de la Conmebol en el caso entre la U e Independiente sigue trayendo coletazos, sobre todo en Argentina. El Romántico Viajero por su parte, se prepara de cara a la disputa de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se medirá ante Alianza Lima.