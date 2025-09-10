Universidad de Chile vuelve a estar bajo la lupa de la Conmebol por el polémico partido ante Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Si bien la entidad con sede en Paraguay dio como ganador a los azules, quienes enfrentarán en la ronda de los cuartos de final a Alianza Lima de Perú, hay una nueva arista que se abre y los deja en la mira.

Esto tiene que ver con un fuerte reclamo de Independiente, por los destrozos realizados por los hinchas bullangueros en la tribuna en Avellaneda, lo que será parte de una investigación.

En ese sentido, dejan en claro que se abrirá un nuevo expediente para los azules, donde tendrán que paga los daños en el estadio de Independiente, donde mandarán la boleta.

Independiente pide el pago de los destrozos en la tribuna visita. Foto: Fotobaires/Photosport

ver también Polémico periodista argentino apunta a los verdaderos culpables tras eliminación de Independiente

¿Cuál es el nuevo reclamo de Independiente contra U de Chile?

Fue el abogado Marcelo Bee Sellares, quien es especialista en derecho Deportivo, quien entregó la información mediante sus redes sociales, que vuelve a poner frente a frente a Universidad de Chile con el cuadro argentino.

Publicidad

Publicidad

“Independiente abrirá un expediente en la Conmebol contra Universidad de Chile por daños en su estadio”, comienzo explicando el especialista, donde apunta a los hinchas azules.

En ese sentido, el abogado deja en claro que el tema tendrá una investigación que termina con la boleta de los gastos, lo que fue conversado en la audiencia en Paraguay.

“La Confederación aplicará el principio de responsabilidad objetiva: el club chileno podría afrontar el pago de los daños al estadio, provocados por sus hinchas”, detalló.

Publicidad

Publicidad

Revisa los detalles: