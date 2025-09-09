Una de las decisiones más polémicas de la historia tomó la Conmebol tras la masacre que se produjo en el estadio Libertadores de América, donde hinchas de Independiente abusaron de los fanáticos de Universidad de Chile.

Un grupo de seguidores del cuadro argentino se aprovechó de la nula seguridad en el recinto para golpear y masacran a los seguidores del cuadro laico, luego de un intercambio de lanzamiento de proyectiles entre ambas barras.

La Conmebol decidió eliminar a Independiente de la Copa Sudamericana por su negligente operativo de seguridad y la U accedió a cuartos de final, medida que sigue siendo cuestionada.

Columnista argentino acusa a los policías tras la barbarie de Avellaneda

En Argentina se sigue hablando mucho del fallo de la Conmebol, porque Independiente no para de reclamar por su eliminación y la clasificación de los azules, de hecho, todo el plantel del Rojo reclamó mediante un comunicado.

Los comentarios no se detienen y una polémica voz se hizo notar, porque el periodista Toti Pasman publicó una columna en Bolavip Argentina, donde cuestionó el actuar policial.

“No me parece justo el fallo de la Conmebol. De ninguna manera me parece justo que la Universidad de Chile pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por supuesto que tampoco estoy contento porque yo quería a Independiente en dicha instancia del certamen continental”, escribió de entrada el comentarista.

Parte de los enfrentamientos en Avellaneda. Foto: Fotobaires/Photosport

“Yo creo que la gente de Independiente debe enojarse, sobre todo, con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Independiente pagó por 650 policías, pagó 150 efectivos de seguridad privada, pagó bomberos, pagó auxiliares, pagó controladores. Y dejaron que estos delincuentes rompan todo durante cuatro horas“, agregó.

Por último, Pasman indicó que “yo creo que el Rojo está afuera por la ineptitud, por la impericia y por la inutilidad de la Policía,con el peor operativo en décadas en una cancha de fútbol”.

¿Cuándo y qué hora juegan Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

La ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile, en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.