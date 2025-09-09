No van a detenerse de un día para otro. Siguen los coletazos generados por la decisión de la Conmebol de dar por clasificado a Universidad de Chile en el duelo de Copa Sudamericana ante Independiente. En Argentina es donde las respuestas son más virulentas.

Evidentemente, Independiente fue uno de los primeros en reaccionar. A través de redes, aseguraron que la decisión no solamente era injusta, sino que había perdido el fútbol y ganado “los violentos”.

Pero, poco a poco, lo que fue amargura se empieza a transformar en risa. Es por ello que en el programa CEF del canal de streaming Azz, los argentinos terminaron por reírse de la eliminación del Rojo a costa de la U.

ver también ¿Dónde se juega? Universidad de Chile recibe novedades para su duelo de local ante Alianza Lima

“Ya no hay nada”: se ríen de Independiente

Estaban hablando del torneo local, pero terminaron refiriéndose, inevitablemente, a la Copa Sudamericana. Tras asegurar que Independiente no juega hace un mes y que no gana hace más de dos, empezaron a molestar al panelista hincha del Rojo.

“Que se termine el año”, dijo, ante lo que los compañeros atinaron a cantarle una canción, al ritmo de Alejandro Lerner y el tema “Después de ti”. “Después de la U ya no hay nada, nada de nada”, le cantaron al unísono.

“¿Cómo voy a entregarte en el escritorio el partido, después de la U?“, siguieron bromeando, ante la mirada al horizonte del periodista-hincha-panelista de Independiente.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Desde Perú celebraron una conspiración de Conmebol

El hombre tras la conspiración en contra de Universidad de Chile es el youtuber peruano Fanodric, quien asegura que Conmebol buscará sacar rápido de los torneos internacionales a los azules. “Que la U de Chile continúe en la Copa Sudamericana es un problema, es un estorbo para los intereses de la Conmebol”, aseguró. ¿Alianza Lima a semifinales?