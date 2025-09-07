Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Fernando Niembro en cólera por castigo a Independiente: “No es culpable…”

La entidad rectora puso a Universidad de Chile en cuartos de final de la Copa Sudamericana, en desmedro de Independiente.

Por Jose Arias

Universidad de Chile fue favorecida por el fallo de la Conmebol.
© Getty ImagesUniversidad de Chile fue favorecida por el fallo de la Conmebol.

No van a parar de un día para otro. Siguen los coletazos generados por la decisión de la Conmebol de dar por clasificado a Universidad de Chile en el duelo de Copa Sudamericana ante Independiente. En Argentina es donde las respuestas son más virulentas.

Evidentemente, Independiente fue uno de los primeros en reaccionar. A través de redes, aseguraron que la decisión no solamente era injusta, sino que había perdido el fútbol y ganado “los violentos”.

Siempre con la idea de que fue la hinchada de la Universidad de Chile la que comenzó el pleito entre barras, hay varios que han defendido la tesis del Rojo. En ese sentido se refirió también a los hechos, Fernando Niembro.

¿Dónde se juega? Universidad de Chile recibe novedades para su duelo de local ante Alianza Lima

ver también

¿Dónde se juega? Universidad de Chile recibe novedades para su duelo de local ante Alianza Lima

Niembro defiende a Independiente

Famoso en Argentina, reconocido en Sudamérica. Fernando Niembro es un periodista deportivo con historia. Es por eso que no pudo quedarse sin opinar sobre la resolución de la Conmebol.

Independiente puede ser responsable, pero no es culpable. El oficial del partido dijo ‘para el partido’, una vez, dos veces y hasta tres. ¿Qué responsabilidades y culpabilidades puede tener Independiente si una entidad superior y ajena es la que ya veía que esto se podía provocar?”, preguntó, retóricamente, en el programa de Picado TV.

“Puedo entender la responsabilidad de Independiente como una cuota aparte, por estar a cargo del espectáculo. Pero, a que sean culpables me niego totalmente“, cerró el periodista.

Publicidad

Desde Perú celebran una conspiración de Conmebol

El hombre tras la conspiración en contra de Universidad de Chile es el youtuber peruano Fanodric, quien asegura que Conmebol buscará sacar rápido de los torneos internacionales a los azules. “Que la U de Chile continúe en la Copa Sudamericana es un problema, es un estorbo para los intereses de la Conmebol”, aseguró.

Aseguran que U de Chile se volverá un cacho para Conmebol: “La tienen que limpiar”

ver también

Aseguran que U de Chile se volverá un cacho para Conmebol: “La tienen que limpiar”

Lee también
La nueva denuncia que complica a la U en Conmebol
U de Chile

La nueva denuncia que complica a la U en Conmebol

En Alianza Lima le mojan la oreja a la U: "No debió pasar..."
U de Chile

En Alianza Lima le mojan la oreja a la U: "No debió pasar..."

Inesperado apoyo a la U: Bolivia ataca sin piedad a Independiente
U de Chile

Inesperado apoyo a la U: Bolivia ataca sin piedad a Independiente

709 mil reproducciones: Escandaloso River Plate y Real Madrid juvenil
Internacional

709 mil reproducciones: Escandaloso River Plate y Real Madrid juvenil

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo