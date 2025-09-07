No van a parar de un día para otro. Siguen los coletazos generados por la decisión de la Conmebol de dar por clasificado a Universidad de Chile en el duelo de Copa Sudamericana ante Independiente. En Argentina es donde las respuestas son más virulentas.

Evidentemente, Independiente fue uno de los primeros en reaccionar. A través de redes, aseguraron que la decisión no solamente era injusta, sino que había perdido el fútbol y ganado “los violentos”.

Siempre con la idea de que fue la hinchada de la Universidad de Chile la que comenzó el pleito entre barras, hay varios que han defendido la tesis del Rojo. En ese sentido se refirió también a los hechos, Fernando Niembro.

ver también ¿Dónde se juega? Universidad de Chile recibe novedades para su duelo de local ante Alianza Lima

Niembro defiende a Independiente

Famoso en Argentina, reconocido en Sudamérica. Fernando Niembro es un periodista deportivo con historia. Es por eso que no pudo quedarse sin opinar sobre la resolución de la Conmebol.

“Independiente puede ser responsable, pero no es culpable. El oficial del partido dijo ‘para el partido’, una vez, dos veces y hasta tres. ¿Qué responsabilidades y culpabilidades puede tener Independiente si una entidad superior y ajena es la que ya veía que esto se podía provocar?”, preguntó, retóricamente, en el programa de Picado TV.

“Puedo entender la responsabilidad de Independiente como una cuota aparte, por estar a cargo del espectáculo. Pero, a que sean culpables me niego totalmente“, cerró el periodista.

Publicidad

Publicidad

Desde Perú celebran una conspiración de Conmebol

El hombre tras la conspiración en contra de Universidad de Chile es el youtuber peruano Fanodric, quien asegura que Conmebol buscará sacar rápido de los torneos internacionales a los azules. “Que la U de Chile continúe en la Copa Sudamericana es un problema, es un estorbo para los intereses de la Conmebol”, aseguró.