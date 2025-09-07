Es tendencia:
Universidad de Chile

Aseguran que U de Chile se volverá un cacho para Conmebol: “La tienen que limpiar”

Desde Perú aseguran que los azules se transformarán en un problema, por lo que harán todo por eliminarlos rápidamente.

Por Cristián Fajardo C.

La U ganó en el fallo de Conmebol y seguirá en la Copa Sudamericana.
Universidad de Chile se prepara para enfrentar la llave de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, luego de que Conmebol falló en favor de los azules tras el polémico partido contra Independiente.

En ese sentido, el cuadro dirigido por el técnico Gustavo Álvarez se enfrentará a Alianza Lima por un lugar en las semifinales, donde es en Perú que han inflado una nueva denuncia que puede afectar a la U.

Los medios del vecino país están comenzando a meter una presión en contra de la U, teniendo en cuenta que Conmebol tendrá un equipo que le traerá problemas de ahora en adelante.

“Puede que a nosotros nos convenga que pase la U de Chile, porque la Conmebol va a intentar sacarse de encima a ese equipo a como de lugar”, explicaron.

La U quedó en la mira de Conmebol. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué dicen en Perú de Conmebol con U de Chile?

El hombre tras la conspiración en contra de Universidad de Chile es el youtuber peruano Fanodric, quien asegura que Conmebol buscará sacar rápido de los torneos internacionales a los azules.

“Es el momento para que alianza se cobre venganza, porque si la U de Chile pasa a semifinales es otra llave que no va a tener publico”, explicó.

En ese sentido, asegura que la sede en Paraguay no dejará pasar fácil a la U de ronda, por lo que le sale más fácil buscar eliminarlos de la manera que sea para sacarse el problema.

“Que la U de Chile continúe en la Copa Sudamericana es un problema, es un estorbo para los intereses de la Conmebol; se la tienen que sacar de encima, la tienen que limpiar”, detalló.

