El insólito llanto que expresó Independiente en sus canales oficiales luego que la Unidad Disciplinaria de la Conmebol los descalificara de Copa Sudamericana, donde atacó públicamente a Universidad de Chile, encontró una inesperada respuesta en Sudamérica.

Ni en Argentina ni en Chile. En su cuenta oficial en redes sociales quien apareció en escena fue la Federación de Fútbol de Bolivia (FBF), quien no sólo atacó con todo al cuadro de Avellaneda, sino que aprovechó de entregar su total respaldo al mandamás del balompié sudamericano, Alejandro Domínguez.

El inesperado apoyo a la U desde Bolivia contra Independiente

En su cuenta oficial en Instagram (@fbf_oficial), la entidad “rechaza categóricamente las declaraciones emitidas por el Club Atlético Independiente y expresa su pleno respaldo al presidente de la CONMEBOL y a los órganos disciplinarios de la Confederación”.

“Reiteramos nuestro rechazo a toda forma de violencia, que sólo pone en riesgo la seguridad, la integridad y el espíritu del fútbol sudamericano“, agregó Bolivia para luego recordarle a Independiente que tiene “el deber de cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad y con las normas que rigen nuestras competiciones”.

“Nadie está por encima de las reglas, y su respeto es la base para garantizar justicia, equidad y la esencia misma del deporte”, indicó la Federación quien para cerrar indica que “reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la justicia deportiva y la defensa del fútbol como espacio de unión, convivencia y celebración para todos los países de la región”.

¿Cuál fue el pedido del Rojo a Conmebol?

Fue en su último comunicado donde Independiente le exigió a la entidad que “se elimine toda referencia a nuestra institución en el marco del Museo de la Conmebol mientras Alejandro Domínguez continúe en la presidencia” y que “se restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados al organismo”.

