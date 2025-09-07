Es tendencia:
Copa Sudamericana

Golpe bajo: Chiqui Tapia le baja los humos a Independiente tras pataleta contra la U

El presidente del fútbol argentino fue categórico en expresarle su postura a Néstor Grindetti y su dirigencia tras quejarse ante Conmebol de la descalificación del torneo.

Por Alfonso Zúñiga

Chiqui Tapia le llamó la atención a Independiente tras llanto contra la U.
© Getty ImagesChiqui Tapia le llamó la atención a Independiente tras llanto contra la U.

El comportamiento errático que mostró la dirigencia de Independiente, después que la Unidad Disciplinaria de Conmebol decretara su descalificación de Copa Sudamericana, en beneficio de Universidad de Chile, provocó reacción en la máxima autoridad del fútbol argentino.

Hablamos de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación de ese país (AFA), quien recibió al polémico timonel del Rojo de Avellaneda, Néstor Grindetti, después de la queja pública que hicieron al ente rector del balompié sudamericano por la sanción que recibieron.

Es que luego que Independiente exigiera a Conmebol que saque todo lo relacionado con su club, y acusara ayuda a la U por ser “sociedad anónima”, Tapia le puso los puntos sobre las ies a la institución y le bajó los humos por su particular reclamo.

Chiqui Tapia le baja los humos a Independiente

Según el reporte de la cadena TyC Sports, luego de la cita que sostuvieron ambos dirigentes durante el fin de semana, el mandamás de la AFA le hizo ver a Grindetti que no están yendo por el buen camino, especialmente tras su potente comunicado contra la autoridad continental.

Según el medio argentino, “Tapia le planteó a la dirigencia de Independiente que la postura adoptada dentro del comunicado publicado no ayudaría a su planteo“, además de advertirle que buscará ser intermediario entre el club y Conmebol para bajar parte de los castigos que recibió.

Todo esto como consecuencia de la potente respuesta que Universidad de Chile le dio al equipo trasandino tras las insensatas acusaciones que realizó el Rojo, donde inclusó los mandaron a la FIFA para que expresaran su malestar por el dictamen disciplinario.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, junto a Claudio “Chiqui” Tapia (Instagram)

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, junto a Claudio “Chiqui” Tapia (Instagram)

¿Cuál fue el castigo de Conmebol al Rojo?

Según el dictamen CS.O-123-25 de la Unidad Disciplinaria de Conmebol, se resolvió:

1°. IMPONER al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE, por la infracción a los artículos 8.1, 8.2, 12.1 literales a), b) y d), 12.2 literales a), b), i), y j) del Código Disciplinario de la CONMEBOL; al artículo 22 literales a) y g) del Reglamento de Seguridad de la CONMEBOL 2025 y al artículo 5.1.11 del Manual de clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025, las siguientes sanciones:

1.1. DESCALIFICAR al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE de la presente edición de la CONMEBOL Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones.

1.2. OBLIGACIÓN de jugar a PUERTA CERRADA sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de local en competiciones CONMEBOL.

1.3. OBLIGACIÓN de jugar sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de visitante, en competiciones CONMEBOL, sin aficionados del CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE.

1.4. MULTA de USD 150.000 (CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES).El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

2º. IMPONER al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE una MULTA de USD 100.000 (CIEN MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

