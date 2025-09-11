Coquimbo ha tenido una gran campaña en el fútbol chileno y en la nueva fecha del torneo, Ñublense será su rival. Los de Chillán decidieron usar a Rocky como motivación para vencer a los Piratas.

Los dirigidos por Esteban González viven un gran momento. Son el sólido líder con 53 puntos, seguidos por Palestino con 39 unidades. Cuando restan ocho jornadas para que termine la Liga de Primera, pareciera ser que solo una debacle futbolística les podría quitar el título.

Rocky motiva a Ñublense

Ñublense se encuentra en la medianía de la tabla de posiciones, luchando por clasificarse a una copa internacional. Los Diablos Rojos están en el 10° puesto con 29 puntos, aunque tienen un partido pendiente frente a Universidad Católica que podría hacerlos subir.

En la disputa de la 23° fecha, los de Chillán se enfrentarán a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso. Un duelo donde los Piratas son ampliamente favoritos, por lo cual desde los Diablos Rojos buscaron motivación en una de las mejores películas de la historia.

Rocky es un film de Sylvester Stallone, donde un humilde boxeador que se sobrepone a la adversidad en más de una ocasión para derrotar a sus rivales. En su cuarta parte, el Semental Italiano debe ir a la Unión Soviética para enfrentar a Iván Drago, un luchador que parecía imposible de vencer.

Una de las escenas más famosas de Rocky 4, es cuando su esposa Adrian le dice a Balboa que no podrá derrotar a Drago. Pues bien, estas imágenes las usó la cuenta oficial de TikTok de Ñublense, poniendo su escudo sobre el boxeador de Filadelfia.

“¿Has visto su fuerza? No lo vencerás”, dice Adrian. “Tal vez no gane, tal vez lo único que haga es aguantar todo lo necesario. Pero para ganarme tendrá que matarme y para matarme, deberá tener el corazón bien puesto y para hacer eso debe estar dispuesto a morir también“, le responde Rocky.

Los dirigidos por Ronald Fuentes enfrentarán a Coquimbo este viernes 12 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Quien sabe si al igual que en Rocky, Ñublense termina dando la sorpresa y le gana a Iván Drago en su propia casa. A veces, la realidad supera a la ficción.

