¿Del arco a la pista de baile? Filtran el curioso casting que pudo cambiar el destino del “Mono” Sánchez

Coquimbo Unido se mantiene como líder absoluto de la Liga de Primera. Por lo mismo el elenco dirigido por Esteban González se prepara para la próxima fecha que parte este viernes y que justamente tendrá como protagonista al cuadro pirata.

El Barbón buscará con fuerza y coraje dar un nuevo salto hacia el anhelado título. Para ello, deberá enfrentar a Ñublense el viernes 12 de septiembre. El duelo ante los dirigidos por Ronald Fuentes está programado para las 18:00 horas en el Estadio Sánchez Rumoroso.

Encuentro que puede ser determinante, ya que los podría dejar a 17 unidades de distancia de su único escolta que es Palestino. Además serviría de colchón para alejarse de la U que tiene dos partidos menos aún por disputar.

Pero mientras se desarrolla el torneo, se reveló una particular confesión y que tiene relación a uno de los máximos referentes del cuadro de la cuarta región.

¿Qué pasó con el Mono Sánchez?

En esta ocasión fue Manuel Maira el que contó una particular anécdota con Diego Sánchez y que hasta pudo cambiar su futuro bajo los tres palos. Esto se dio en el programa Pelota Parada donde analizaron la Fiesta de la Pampilla y que se realiza en las Fiestas Patrias.

La festividad es denominada como la fiesta más grande de Chile y justamente se despliega en la región de Coquimbo. Por lo mismo, se hizo la conexión con el líder del torneo.

Pero, el periodista sacó un dato que sorprendió a todos en el panel de TNT Sports. “Esto me lo contó Diego Sánchez… él alguna vez me contó en una entrevista que fue a un casting de Rojo para los bailarines”, lanzó fuerte y claro Maira.

Confesión que sorprendió a todos, incluso a sus ex colegas dentro de la cancha como Carlos Villanueva y Gonzalo Jara. Incluso algunos dudaron de la veracidad del dato. Pero el periodista confirmó su información ya que fue de propia boca del Mono. “Ahí la dejo”, sentenció.

Lo que de inmediato desató las especulaciones ya que esto habría ocurrido en la primera etapa del reconocido programa de TVN y que fue dirigido por Rafa Araneda.

