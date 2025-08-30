Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera 2025

El increíble objeto que le lanzaron al Mono Sánchez en el duelo ante Huachipato: ¡Lo mordió!

Sucedió en el duelo entre Huachipato y Coquimbo Unido en el CAP de Talcahuano. Y nadie quedó indiferente ante ello.

Por Jose Arias

El Mono Sánchez y un gusto culinario extraño.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTEl Mono Sánchez y un gusto culinario extraño.

Coquimbo Unido lo hizo de nuevo. El cuadro de la Cuarta Región consiguió un importante triunfo de visita ante Huachipato y escaló muy por encima de sus contendientes en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025.

Desde el primer minuto, Los Piratas demostraron que iban por la victoria. De hecho, el tanto del triunfo fue anotado cuando apenas iban dos minutos de juego, obra de Cecilio Waterman.

Esto permite cierta tranquilidad en el cuadro pirata, tras la tremenda ventaja sacada a Palestino y Universidad de Chile, en el primer y segundo lugar de la tabla de posiciones, respectivamente.

Hinchas de Deportes La Serena llegan a apretar a su plantel: “Tienen que empezar a correr…”

ver también

Hinchas de Deportes La Serena llegan a apretar a su plantel: “Tienen que empezar a correr…”

El momento inédito vivido en el CAP de Talcahuano

No todo fue tiros al arco, faltas y estrategia en el CAP de Talcahuano. Además, se vivió un momento inédito, cuando, sobre el final del partido, los hinchas locales lanzaron cosas sobre la cancha.

Una de ellas fue una empanada. O, al menos, eso fue lo que dijo el Polaco Goldberg, en la transmisión oficial. Pero no quedó allí. La comida lanzada desde la galería cayó cerca de la portería del Mono Sánchez.

Coquimbo huele a campeón | Photosport

Coquimbo huele a campeón | Photosport

Publicidad

Lejos de enojarse o de tener miedo, lo que hizo el portero de Coquimbo Unido fue levantar la empanada y darle un mordisco, ante la atenta mirada del árbitro. Luego, la lanzó fuera.

Tweet placeholder

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Publicidad
Tabla de posiciones: Coquimbo empieza a probarse la corona

ver también

Tabla de posiciones: Coquimbo empieza a probarse la corona

Lee también
El Mono Sánchez onfire: "Tuve 'cuea', la suerte del camp..."
Chile

El Mono Sánchez onfire: "Tuve 'cuea', la suerte del camp..."

"Anoche hicimos cucharita": el hilarante momento del Mono Sánchez
Chile

"Anoche hicimos cucharita": el hilarante momento del Mono Sánchez

¿Sufre el "Mono" Sánchez? Su ex se casará con cantante chileno
Chile

¿Sufre el "Mono" Sánchez? Su ex se casará con cantante chileno

Histórico de la U debutará como boxeador y desafía a Sammis Reyes
U de Chile

Histórico de la U debutará como boxeador y desafía a Sammis Reyes

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo