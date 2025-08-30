Coquimbo Unido lo hizo de nuevo. El cuadro de la Cuarta Región consiguió un importante triunfo de visita ante Huachipato y escaló muy por encima de sus contendientes en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025.

Desde el primer minuto, Los Piratas demostraron que iban por la victoria. De hecho, el tanto del triunfo fue anotado cuando apenas iban dos minutos de juego, obra de Cecilio Waterman.

Esto permite cierta tranquilidad en el cuadro pirata, tras la tremenda ventaja sacada a Palestino y Universidad de Chile, en el primer y segundo lugar de la tabla de posiciones, respectivamente.

El momento inédito vivido en el CAP de Talcahuano

No todo fue tiros al arco, faltas y estrategia en el CAP de Talcahuano. Además, se vivió un momento inédito, cuando, sobre el final del partido, los hinchas locales lanzaron cosas sobre la cancha.

Una de ellas fue una empanada. O, al menos, eso fue lo que dijo el Polaco Goldberg, en la transmisión oficial. Pero no quedó allí. La comida lanzada desde la galería cayó cerca de la portería del Mono Sánchez.

Lejos de enojarse o de tener miedo, lo que hizo el portero de Coquimbo Unido fue levantar la empanada y darle un mordisco, ante la atenta mirada del árbitro. Luego, la lanzó fuera.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

