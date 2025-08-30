Es tendencia:
Hinchas de Deportes La Serena llegan a apretar a su plantel: “Tienen que empezar a correr…”

Ante los malos resultados, los aficionados decidieron ir a manifestar su descontento, directo en el club. El DT huyó.

Por Jose Arias

Deportes La Serena no gana desde mayo en la Liga de Primera.
Deportes La Serena no gana desde mayo en la Liga de Primera.

Pésimo momento para ser hincha de Deportes La Serena. El cuadro papayero sufre en los puestos bajos de la tabla, mientras su archirrival, Coquimbo Unido, está ad portas de coronarse campeón por primera vez en su historia.

El mal juego le valió el sobre azul al técnico Cristian Paulucci, quien fue reemplazado por otro DT calvo, Francisco Bozán. No obstante, su debut no fue tan esperanzador y La Serena cayó ante Everton de Viña del Mar, por 3-1.

Mal resultado y la Primera B empieza a asomar en el horizonte del club ascendido la temporada pasada. Eso empieza a preocupar entre la hinchada papayera, que tomó una radical decisión.

Asoma la Primera B: hinchas de Deportes La Serena increpan a sus hinchas

Los resultados de este último tiempo en Deportes La Serena son bastante poco tranquilizadores. Son diez partidos consecutivos en la Liga de Primera sin conocer de triunfos. Pese a conseguir avanzar a semifinales de la Copa Chile, el cuadro papayero lo tiene difícil con el fantasma de la B.

Por eso mismo, los hinchas papayeros se dirigieron a la práctica de este sábado para increpar a los jugadores. “Tienen que empezar a correr, a mover las piernas“, le gritaron, entre otras cosas, a los jugadores, a la salida del entrenamiento, tal como mostró la cuenta Mundo Granate.

Deportes La Serena comienza a sufrir con el descenso | Photosport

Deportes La Serena comienza a sufrir con el descenso | Photosport

Pep Bozán, por su lado, salió raudo, ante la presión de la hinchada, que prendía bengalas y tiraba petardos y fuegos artificiales. El DT de La Serena tiene un solo partido desde su retorno y ya comienza a vivir un infierno.

¿A cuántos puntos del descenso quedó Deportes La Serena?

Cincos puntos separan a Unión Española, penúltimo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025, y Deportes La Serena. El cuadro dirigido por Francisco Bozán ganó por última vez el 25 de mayo de este año, cuando venció por 3-1 a Universidad Católica.

