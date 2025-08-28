Everton abrió la fecha 22 de la Liga de Primera con goleada por 3-1 contra un Deportes La Serena que no encuentra el rumbo, en el estadio Sausalito. En los granates la nueva derrota marca el debut de Francisco Bozán como entrenador interino tras las salida de Cristian Paulucci.

Los Ruleteros abrieron la cuenta en los 12′ con el zurdazo de Sergio Hernández tras las desinteligencias e incapacidad de la defensa de La Serena, tras la habilitación de Sebastián Sosa.

En los 17′ entre Fabián Cerda y Nicolás Ferreyra salvaron lo que pudo ser el segundo de Everton, pero el 2-0 cayó en los 27′ con el centro desde la derecha de Hernández y la aparición de Emiliano Ramos al segundo palo.

Ya en el segundo tiempo, Benjamín Berríos sacó el centro desde el vértice del área grande hacia el área chica y sosa la mandó a la red con un saltito y definición de borde interno (70′).

El descuento no sirve: La Serena puede quedar al filo de la zona de descenso

En los 76′ Cerda se lució con una triple atajada para La Serena, cuadro que encontró el descuento en los 82′ con el gol de Matías Pinto tras el centro desde el córner izquierdo.

Bozán debuta con derrota: La Serena se sigue acercando a la zona de descenso en duelo de seis puntos.

