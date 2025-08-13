Actualmente, la Primera División de Chile tiene dos clubes que abiertamente han dicho que forman parte de grandes conglomerados internacionales. El primero es Everton de Viña del Mar, propiedad del Grupo Pachuca de México desde 2016, mientras que el segundo es O’Higgins de Rancagua, conjunto que se unió recientemente al Grupo Caliente, también de México.

Si bien la llegada de estos grupos empresariales a Chile promete importantes inversiones y la llegada de jugadores destacados a sus planteles, esta situación podría cambiar radicalmente en el corto plazo, debido a que medios internacionales informan que la FIFA tomará medidas drásticas contra la multipropiedad , lo que podría poner en jaque estos modelos de negocios en territorio nacional.

FIFA anuncia drástica medida

De acuerdo a lo que informa el medio hispano, Mundo Deportivo, la FIFA prohibirá las cesiones entre clubes que tengan el mismo propietario.

La razón tras esta determinación, según el mencionado medio hispano, es evitar el mercado entre instituciones del mismo grupo, incentivar los contratos a largo plazo y garantizarles una mayor estabilidad a los jugadores.

Otro de los motivos tras esta decisión, sería que la FIFA busca evitar el acaparamiento de futbolistas por parte de un único club, situación que ocurre en grupos empresariales más grandes como el City Group o Red Bull, los cuales cuentan con clubes en diversos países de distintos continentes como Europa, América y Asia, entre otros.

Estas acciones van de la mano con otras que ha tomado la FIFA de cara a la multipropiedad en los clubes, siendo una de estas el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, cuyo artículo 10 establece que un club puede ceder hasta un máximo de seis jugadores profesionales y, al mismo tiempo, no puede tener más de seis jugadores cedidos en su plantilla.

Everton y O’Higgins afectados con la nueva norma:

Los ruleteros serían quizás los más afectados con esta nueva normativa, ya que por ejemplo, no podrían reforzarse con nombres ni del Pachuca, León, ni tampoco del Real Oviedo de España, por decir algunos equipos. Conocidos son los casos de Lucas Di Yorio, Luis Montes o recientemente, Sergio Hernández, quienes han ido o venido desde Viña del Mar a México.

Mientras que O’Higgins no podría reforzarse con jugadores que sean propiedad ni del Dorados de Sinaloa, ni tampoco del Tijuana.

