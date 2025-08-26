Se acabó el proceso de Cristian Paulucci en Deportes La Serena. El cuadro papayero anunció oficialmente el despido del DT tras la derrota por 0-2 contra Huachipato, por la fecha 21 de la Liga de Primera, el sexto partido sin triunfos, con cuatro derrotas y dos empates.

“Club Deportes La Serena informa que, a contar de hoy, el señor Cristian Paulucci deja de ejercer el cargo de director técnico del primer equipo, junto a su cuerpo técnico“, informó La Serena.

Los granates añadieron que “queremos expresar nuestro agradecimiento sincero a Cristian y a cada uno de los integrantes de su staff por la entrega, profesionalismo y compromiso demostrados durante el tiempo en que estuvieron al mando de nuestro plantel profesional. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales y personales”.

“Al mismo tiempo, informamos a nuestros hinchas, abonados y comunidad que el club ya está trabajando con miras a nuestro próximo compromiso frente a Everton en Viña del Mar”, complementaron.

Interinato de Pep Bozán en La Serena

La Serena sentenció que “tras la desvinculación del cuerpo técnico anterior, Francisco Bozán, asumirá de manera interina la dirección técnica del plantel profesional, mientras el club define al nuevo director técnico”.

Cabe recordar que Paulucci llegó a La Serena en la 11° fecha del campeonato nacional, para reemplazar a Erwin Durán. Ahora tomará la posta interina Pep Bozán.

La Serena es uno de los siete equipos de Primera A que han visto partir a su entrenador este 2025, junto a Ñublense, Everton, Deportes Iquique, Universidad Católica, Unión Española y Colo Colo.

Deportes La Serena es decimotercero en la tabla (13°) con 19 puntos, superando sólo a Deportes Limache (18), Unión Española (14) y Deportes Iquique (11).

