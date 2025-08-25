Cristian Paulucci sabe que Deportes La Serena podría estar en serio peligro con el descenso si no fuera porque hay dos rivales mucho más comprometidos. Pero si los granates siguen el tranco actual, es muy factible que se vean involucrados en la lucha por mantener la categoría.

El cuadro Papayero fue local ante Huachipato, que celebró un 0-2 en el estadio La Portada, donde se escuchó un fuerte cántico de reprobación a Paulucci. Una prueba de que la hinchada está harta de los resultados que ha tenido el Pelado Termo desde que reemplazó a Erwin Durán.

“No es el camino que quieren los chicos, los jugadores. Ni el que queremos nosotros. Creo que tocamos fondo. Tenemos que revertir esto rápidamente”, expuso Paulucci, quien evidentemente debía hacer una fuerte autocrítica luego de lo mostrado por sus pupilos.

Cristian Paulucci saluda a Jaime García en La Portada. (Alejandro Pizarro/Photosport).

Paulucci añadió que “fue un partido donde creo que Huachipato tampoco fue lo que viene mostrando. Es un gran equipo. No sé si fue el horario, se vio un partido lento el primer tiempo. Sin llegadas, sin ocasiones. Trabajamos para mostrar otra cara”.

Aunque sabe que, al menos en esa misión, ha tenido un fracaso absoluto. “Jugando con 10 vs O’Higgins, el partido más allá de la derrota con Cobresal, nunca habíamos visto esta cara del equipo. Es la realidad. No jugamos bien, hay que ser consciente de eso. Quisimos ir a buscar con empuje y ganas, pero no nos alcanzó”, admitió el DT, quien fue campeón con Universidad Católica en 2021.

Cristian Paulucci le encuentra razón al hincha de La Serena: ¿En peligro su puesto?

Para Cristian Paulucci, la reacción que tuvo la hinchada de Deportes La Serena deja claro que él está consciente de que su puesto corre peligro con estos resultados. El estratego recibió una fuerte crítica de Ángelo Henríquez hace un par de semanas.

“La reacción del hincha la comprendo, estamos muy molestos. Hace muchas fechas que no ganamos. Si estuviese en su lugar, haría lo mismo. Sinceramente. Nunca me voy a poner en contra de lo que dice el hincha de cualquier club. Es totalmente respetable”, expuso el ex DT de Sport Boys de Perú y de Atlético Celaya en México.

A Cristian Paulucci le cantaron “ya se va” en el estadio La Portada. (Alejandro Pizarro/Photosport).

“Tenemos una semana corta. Un partido totalmente decisivo como era este, el pasado y como será el que viene. Tenemos posibilidades, los rivales venían sumando poco o perdiendo. Y nosotros no pudimos, eso nos duele y nos golpea”, expresó el trasandino sobre el duelo que se avecina ante Everton en Viña del Mar el jueves 28 de agosto.

Y dijo palabras típicas en estos momentos de crisis. “No queda otra que seguir trabajando, como digo cada vez que vengo a poner la cara”, sentenció Paulucci. Según contó Only Granates, la plana mayor de los granates perdió la paciencia con él y su salida es inminente. El tiempo dirá…

