Cristian Paulucci dispuso de varios cambios en Deportes La Serena para recibir a Huachipato. Por ejemplo, eligió como lateral izquierdo a Cristián Gutiérrez en desmedro del Sub 21 Fernando Dinamarca. También se la jugó por Esteban Moreira tras no poder recuperar a Jeisson Vargas.

Pero no sólo hubo modificaciones tácticas del popular Pelado Termo, que en rigor es cada vez más impopular en suelo serenense. Al menos para los fanáticos del cuadro granate, que cayó por 2-0 como local ante el equipo adiestrado por Jaime García.

Según contó la periodista Rocío Barraza en la transmisión de TNT Sports, Paulucci dispuso el cambio de banco de suplentes para el duelo ante el cuadro acerero, donde el DT argentino fue gerente deportivo. Estuvo en el lugar que habitualmente utiliza el cuadro visitante.

Cristian Paulucci ante Huachipato en La Portada. (Alejandro Pizarro/Photosport).

En esta jornada, Paulucci lució una tenida completamente negra, como la jornada que vivieron sus pupilos en La Portada, pues sufrieron la Ley del Ex por partida doble. Un gol de Rafael Caroca y un postrero tanto de Mario Briceño liquidaron el 2-0 para el equipo de la usina.

La hinchada de La Serena pierde la paciencia con Paulucci en la derrota vs Huachipato

Es un hecho que los fanáticos de La Serena ya no respaldan a Cristian Paulucci, que sufrió la derrota por 2-0 ante Huachipato en el estadio La Portada. Durante el partido, el público se manifestó con elocuencia, según difundió el sitio partidario Only Granates.

A través de sus redes sociales, el citado medio compartió un registro de los hinchas al son de un cántico: “Oh, Paulucci ya se va”, repitieron los forofos en el recinto serenense. Habrá que ver si la directiva granate tiene la misma opinión que los hinchas.

Eso sí, la plana mayor de los Papayeros ya puso sus fichas por Paulucci cuando se la jugaron con el trasandino para reemplazar a Erwin Durán. Afortunadamente para La Serena, tanto Unión Española como Deportes Iquique parecen entrampados en el descenso directo. Pero los apenas cinco puntos de ventaja que tienen los granates son una alerta roja para cualquiera. Los fanáticos ya hablaron…