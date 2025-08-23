Para nadie es un misterio que la actual campaña de Coquimbo Unido en esta Liga de Primera es histórica. Ya tiene a su haber el mejor registro en sus más de seis décadas en el fútbol profesional en cuanto a torneos largos, y sueña con su primer título.

A nueve fechas del término de la temporada 2025, los “piratas” se mantiene como los exclusivos líderes del campeonato nacional con 50 puntos, extendiendo su distancia a dos dígitos de sus perseguidores. A 12 de Universidad de Chile y 13 del Audax Italiano.

Si bien todavía queda un largo trecho por delante, con un largo receso de un mes incluido, Coquimbo está muy bien aspectado con miras a hacer historia. Tanto es así que podría cumplirse uno de los máximos deseos que tienen sus hinchas, y no hablamos sólo del título.

¿Cuándo podría coronarse campeón Coquimbo Unido?

Vale decir de antemano que no somos adivinos ni tenemos una bola mágica para visualizar su futuro, pero las estadísticas pueden darnos una mano para tener esa sensación. Al momento en que todos los equipos se pongan al día en el torneo, la actual distancia que manejan los aurinegros puede acortarse.

En el hipotético caso de que tanto Palestino como la U ganen sus duelos pendientes, podrían quedar eventualmente a nueve y 11 puntos respectivamente de Coquimbo, lo que abre la opción para que se dé un escenario casi de una película.

Si a la fecha 27 de Liga de Primera, el líder mantiene una distancia de nueve puntos de sus perseguidores, podría coronarse campeón con un empate o un triunfo nada menos que ante Deportes La Serena en el Clásico Regional a disputarse por el 23 de noviembre como locales.

Un duelo que además puede traer un morbo bastante especial, pues mientras los “piratas” están en la parte alta de la Tabla de Posiciones más cerca del título, los granates deberán luchar por mantenerse en Primera División. Un desafío no menor.

¿Cuándo vuelven a jugar los aurinegros?

Por la jornada 22 en Liga de Primera, la última antes del receso por fecha FIFA, Coquimbo visitará a Huachipato en la ciudad de Talcahuano, en duelo a jugarse el sábado 30 de agosto desde las 12:30 horas.

