Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Minuto a minuto Audax Italiano vs. Coquimbo Unido por la fecha 21 de la Liga de Primera

Este sábado Audax Italiano y Coquimbo Unido se miden en un duelo clave por la fecha 21 de la Liga de Primera.

Por Franco Abatte

Los Piratas visitan este sábado a Audax Italiano contra el Bicentenario de La Florida.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTLos Piratas visitan este sábado a Audax Italiano contra el Bicentenario de La Florida.

Este fin de semana continúa la acción de la fecha 21 de la Liga de Primera y este sábado es el turno del líder del campeonato, Coquimbo Unido, quien visita al cuadro de Audax Italiano, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Partidazo que enfrenta desde las 17:30 horas a dos clubes que pelean por el título de campeón de liga, donde los locales están obligados a ganar para restarle los 10 puntos de ventaja que tienen los “piratas”.

¿Va por TNT? Dónde ver Audax Italiano vs. Coquimbo Unido en el partido clave por la Liga de Primera

ver también

¿Va por TNT? Dónde ver Audax Italiano vs. Coquimbo Unido en el partido clave por la Liga de Primera

Minuto a minuto Audax Italiano vs. Coquimbo Unido

Publicidad

¿Cómo llegan ambos clubes a la fecha 21?

Ambos clubes llegan con la intención de seguir en la pelea por el título nacional.

No obstante, la obligación la tiene Audax Italiano, conjunto que se ubica 3° en la tabla de posiciones con 37 unidades, diez puntos menos que el exclusivo líder, Coquimbo Unido, con 47.

Duelo que de todas maneras mira de reojo la U, 2° en la tabla con 38 puntos y que no tendrá acción este fin de semana tras la suspensión de su partido con Everton, por los lamentables hechos ocurridos entre semana en Avellaneda. 

¡Comienza la previa del partidazo de la fecha 21!

Bienvenidos a la cobertura de Redgol para este sábado por la Liga de Primera.

En esta oportunidad estamos en el Bicentenario de La Florida, donde los conjuntos de Audax Italiano y Coquimbo Unido se miden en un duelo clave por el título 2025 del campeonato.

Lee también
¿Cuándo juega Coquimbo vs. Audax Italiano? Hora y dónde ver en Liga de Primera
Campeonato Nacional

¿Cuándo juega Coquimbo vs. Audax Italiano? Hora y dónde ver en Liga de Primera

El partido que darán gratis por TV en la Fecha 21 Liga de Primera
Campeonato Nacional

El partido que darán gratis por TV en la Fecha 21 Liga de Primera

El dato que ilusiona a Coquimbo: Hasta ahora nadie lo consiguió
Chile

El dato que ilusiona a Coquimbo: Hasta ahora nadie lo consiguió

Hermoso salto de calidad: Claro Arena amanece nevado y la Católica demoró nada en dejarlo listo para el estreno
Universidad Católica

Hermoso salto de calidad: Claro Arena amanece nevado y la Católica demoró nada en dejarlo listo para el estreno

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo