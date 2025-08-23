Este fin de semana continúa la acción de la fecha 21 de la Liga de Primera y este sábado es el turno del líder del campeonato, Coquimbo Unido, quien visita al cuadro de Audax Italiano, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Partidazo que enfrenta desde las 17:30 horas a dos clubes que pelean por el título de campeón de liga , donde los locales están obligados a ganar para restarle los 10 puntos de ventaja que tienen los “piratas”.

Minuto a minuto Audax Italiano vs. Coquimbo Unido