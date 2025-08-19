Coquimbo Unido anota un 2025 prácticamente de ensueño en la Liga de Primera. Los piratas son los líderes en solitario del torneo y con nueve puntos de distancia de Universidad de Chile.

La caída de los azules en el Nacional ante Audax Italiano, sumada a la victoria coquimbana frente a Everton, acrecentó la distancia en la tabla de posiciones el último fin de semana.

Pero a medida que las fechas vayan pasando, la presión seguirá aumentando en la lucha por ser campeón, palabra que en el puerto evitan pronunciar a toda costa. Sin embargo, un revelador dato puede ilusionar aún más a una ciudad.

El dato que ilusiona a Coquimbo Unido: Nadie lo ha conseguido hasta ahora

Desde que los triunfos en el fútbol valen tres puntos se han jugado 14 torneos largos en Chile. Hoy, en pleno 2025, Coquimbo Unido es el líder con 47 unidades, al término de la fecha 20.

Y es acá donde los datos como la historia reciente del fútbol chileno comienzan a emerger en favor de los piratas. Hasta ahora, solo en cinco temporadas un equipo que terminó líder a falta de 10 fechas, no es campeón.

Santiago Wanderers (2001), Universidad Católica (2010 y 2021), Huachipato (2023) y Colo Colo (2024) vinieron de atrás y remontaron para terminar siendo monarcas del torneo chileno.

Sin embargo, existe un dato que hasta ahora nadie lo ha conseguido y que ilusiona aún más a Coquimbo Unido con conquistar el trofeo a final de año.

Hasta la fecha, ningún equipo ha podido remontar nueve puntos en diez fechas en una temporada larga en el fútbol chileno. La mayor cantidad la tiene Huachipato, que en 2023 fue campeón descontando seis unidades, destronando a Cobresal.

Las remontadas que se recuerdan en el fútbol chileno

La temporada 2001 terminó con Santiago Wanderers campeón, tras descontar cinco puntos de Universidad de Chile. En la fecha 21, los caturros vencieron a los azules por 4-1 y se inició el camino para levantar el título.

Para 2010, la distancia entre Universidad Católica y Colo Colo era de un punto, a falta de diez jornadas. Los albos ganaron a los cruzados y a siete fechas del final los separaban siete puntos. Tras eso, el cuadro de Juan Antonio Pizzi aprovechó los tropiezos del Cacique para ser campeones a final de año.

Colo Colo fue uno de los equipos que remontó puntos para ser campeón en el último lustro. Foto: Javier Salvo/Photosport

En 2021 se volvería a repetir un escenario similar. Albos y Cruzados estaban a cinco puntos en la fecha 24, pero con un partido menos para los de Cristián Paulucci. Con una distancia real de dos puntos repuntaron y lograron el tetracampeonato.

La temporada 2023 tendrá a Huachipato que se repuso de seis puntos de distancia ante Cobresal, y en la última fecha coronarse como campeones del torneo chileno en un final de infarto.

El año pasado, en un torneo lleno de suspensiones, la ventaja que tenía Colo Colo ante Universidad de Chile era de solo un punto real con 10 partidos por delante. Cuando el Cacique fue recuperando esas unidades pendientes, fueron suficientes para ser campeón.

¿Qué pasará con Coquimbo Unido en esta recta final de la Liga de Primera? Nadie sabe para quién trabaja. El camino sigue siendo largo y en diciembre veremos si estas premisas se cumplen, o la historia está para romperse.

