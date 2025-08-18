Cecilio Waterman logró conocer hace algún tiempo a Thierry Henry, histórico atacante del fútbol mundial. Incluso, ahora el goleador de Coquimbo Unido reveló que el francés sigue atento a un club chileno.

Waterman como buen amante del fútbol, es fanático de Henry. El delantero francés marcó toda una época en Arsenal y Barcelona, además de su selección, con la cual ganó la Copa del Mundo 1998. El atacante pirata conoce bien a Titi.

El equipo de Henry en Chile

Hace algunos meses, Cecilio Waterman tuvo la oportunidad de conocer a Thierry Henry. Todo debido a que el panameño tras anotar por su selección en la Copa de Oro, corrió a celebrar con el francés que estaba como comentarista en aquel duelo contra Estados Unidos.

Luego de ese encuentro, Henry y Waterman cambiaron camisetas y al parecer, su relación sigue. Esto debido a que producto de su cumpleaños, el atacante del fútbol chileno lo saludó y señaló que el francés sigue muy atento la campaña de un club nacional.

“Feliz cumple ídolo y gracias por seguir el torneo que estamos haciendo“, le escribió Waterman a Henry en Instagram, en alusión a que Titi está muy pendiente del campañón que ha realizado Coquimbo Unido en la temporada 2025.

Los Piratas son los líderes del fútbol chileno con 47 puntos, a 9 unidades de su más inmediato perseguidor, Universidad de Chile. Restando 10 fechas, todo Coquimbo está ilusionado con dar la vuelta olímpica en la liga local por primera vez en su historia.

De esta manera, Thierry Henry se suma a la fiebre pirata y como un seguidor más, espera que puedan celebrar a final de año. Quién sabe si en una de esas, Titi llega a los festejos de la mano de su yunta Cecilio Waterman.