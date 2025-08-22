La U de Chile intenta reponerse luego de una de las noches más dolorosas de su historia. Los incidentes ocurridos en el partido ante Independiente por la Copa Sudamericana en Argentina han dejado muy golpeado al Romántico Viajero, que en medio de todo debía poner la mira en su próximo desafío.

Este fin de semana el elenco estudiantil debe recibir a Everton en el Estadio Nacional buscando tres puntos de oro para escalar en la Liga de Primera. Más cuando Coquimbo Unido y Audax Italiano se verán las caras. No obstante, el contexto hace difícil enfocarse, por lo que el club tomó una decisión.

En los últimos días se ha especulado sobre si el Bulla jugaría contra los Ruleteros debido al impacto que ha generado la barbarie en Argentina. Es por ello que Michael Clark sacó la voz para confirmar que han solicitado que no se lleve a cabo.

La U pide suspender partido con Everton tras la barbarie ante Independiente

La situación para la U es muy difícil y, antes de pensar en la cancha, tiene su cabeza en solucionar los problemas de sus hinchas en Argentina. El Romántico Viajero confirmó que pidió a la ANFP y Everton suspender el partido de este domingo ya que no han tenido forma de prepararse en medio del caos por lo ocurrido con Independiente.

La U confirmó que no jugará ante Everton por el golpe que ha significado lo ocurrido ante Independiente. Foto: Photosport.

La tarde de este viernes Michael Clark, presidente de Azul Azul, emitió una declaración pública en la que abordó lo que han sido las últimas horas. Ahí, además de explicar paso a paso la reacción que tuvieron para defender a sus fanáticos, reveló que tuvo conversaciones con los Ruleteros y el ente rector del fútbol chileno.

“La institución se encuentra profundamente golpeada por los hechos, razón por la cual hemos solicitado a Everton y la ANFP la reprogramación del partido del domingo“, señaló el mandamás del Bulla.

En esa misma línea, Michael Clark destacó las muestras que han llegado desde distintas partes del mundo luego de los violentos episodios. “Agradecemos a ambas instituciones el apoyo y comprensión que hemos recibido de ellos así como otros clubes del fútbol chileno y el mundo que han solidarizado con nosotros“.

Quedará esperar ahora para ver qué es lo que define la ANFP al respecto. Con la Supercopa ya programada para el único espacio que iba quedando en septiembre, lo más probable es que se dispute en octubre, en plena recta final y siempre y cuando no sigan avanzando en Copa Sudamericana.

La U confirma que no va a jugar con Everton porque las cosas no están para jugar en una cancha mientras sus hinchas siguen sufriendo en Argentina. El Romántico Viajero se comprometió a no descansar hasta que todos vuelvan sanos y salvos.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Con el partido ante Everton suspendido, la U pone la mira en lo que será el Superclásico ante Colo Colo. El Romántico Viajero visita al Cacique el próximo domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

