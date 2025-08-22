Independiente y U. de Chile seguirán disputando la Copa Sudamericana, pero fuera de la cancha. Tras la masacre vivida en el Libertadores de América a mitad de semana, el partido fue cancelado por la Conmebol.

¿Qué significa en la práctica? No existe posibilidad de completar los minutos restantes dentro del campo de juego, por lo que el futuro de la llave se resolverá en Paraguay.

Hasta allá llegó el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, para presentar sus descargos y solicitar los puntos para avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, la U también pondrá atención a esta nueva lucha.

El insólito argumento de Independiente para borrar a U. de Chile

Tras la liberación de los detenidos en Avellaneda, U. de Chile ahora se preocupará de otro de los temas que quedan tras la masacre: la defensa ante la Conmebol por el partido ante Independiente.

Luego que el Rojo comenzara las gestiones para ganar en la secretaría, en las huestes azules no se quedaron con los brazos cruzados y también viajaron con destino a Asunción.

Mientras eso ocurre, filtran los argumentos que utilizaron en Independiente para solicitar el paso a la ronda de los ocho mejores de la Copa Sudamericana y enfrentar a Alianza Lima.

Fue Bolavip Chile quien reveló las razones de los argentinos para borrar a los chilenos. “El cuadro argentino argumenta que cuando entraron los hinchas de Independiente a golpear, el partido ya se encontraba ‘cancelado’”, dice la publicación.

Además, agrega que la agencia de seguridad trasandina, la Aprevide, “pidió la suspensión del encuentro, pero el comisario Michael Sánchez recibió órdenes desde Paraguay que se debía seguir jugando”.

Tras la masacre, viene otra lucha ente Independiente y Universidad de Chile en las oficinas de la Conmebol. Foto: Photosport.

Las pruebas de Independiente para avanzar por secretaría

El mismo medio detalla que Independiente aportó en sus pruebas imágenes de la transmisión internacional donde “se muestra detalladamente como la parcialidad azul rompía cosas y las tiraba a los forofos argentinos”, y otros argumentos usados por el club.

“Independiente se escuda diciendo que fue el jefe del operativo quien no permitió el ingreso de la policía a la tribuna“, comenta la nota de Bolavip Chile.

“Eso, pese a que el jefe de seguridad del club lo pidió para frenar los ánimos y que el partido se pudiera desarrollar sin mayores complicaciones”, cierran en la explicación utilizada por el Rey de Copas.

Así, la lucha de U. de Chile se centrará en las oficinas de la Conmebol en Paraguay, donde el futuro del partido se tendrá que escribir en los próximos días, e incluso semanas.