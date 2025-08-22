Es tendencia:
Copa Sudamericana

Sale a la luz crudo relato de la masacre de Independiente y U. de Chile: “Una mujer pedía clemencia”

Un periodista chileno que trabaja para una de las cadenas que transmite la Copa Sudamericana fue testigo, en primera persona, de la trágica jornada en Avellaneda.

Por Miguel Gutiérrez

Periodista chileno entrega crudo testimonio de la masacre vivida por los hinchas en Independiente y Universidad de Chile.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTPeriodista chileno entrega crudo testimonio de la masacre vivida por los hinchas en Independiente y Universidad de Chile.

El caos que reinó en el partido entre Independiente y U. de Chile sigue siendo noticia. La revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 fue cancelada producto del mal comportamiento de los hinchas azules, lo que luego originó una brutal masacre del grueso de los aficionados del rojo.

Mientras desde distintos lados siguen dando clases a la directiva del cuadro argentino, desde sus periodistas partidarios, e incluso desde el propio cuadro chileno, salen a la luz más y crudos relatos.

La jornada pudo terminar aún peor, y así lo hacen saber muchos de los protagonistas de esa noche de miércoles. Hoy, su testimonio ayuda a ambientar lo que sucedió esa noche.

El relato más crudo de la masacre de Independiente y U. de Chile

El testimonio más fuerte llegó de otro protagonista. Marco Escobar era puesto de cancha para la transmisión de DSports, y desde el campo de juego fue testigo de escabrosos detalles que salen a la luz.

En conversación con DNews, cadena de noticias de DirecTV, el periodista comentó lo que pudo ver a ras de pasto. “Ahí vi los hechos más difíciles de contar, de narrar en una transmisión”, fue lo primero que comentó.

“Suelo usar binoculares (en las transmisiones) y con eso pude ver todo. Vi gente que estaban apuñalando, los cuerpos tendidos ahí, vi también como le pegaban a una mujer. Imágenes muy fuertes“, agregó el profesional.

Tras la consulta de la conductora, sobre como se encontraban los hinchas, Escobar lanza un duro testimonio. “Desnuda, sí, totalmente, hombres y mujeres, por eso pude ver por la cabellera, que una de ellas era una mujer que pedía clemencia, que no les pegaran más“, cuenta.

Sale a la luz un nuevo y crudo testimonio de periodista chileno presente en la masacre de Avellaneda. Foto: Getty Images.

Sale a la luz un nuevo y crudo testimonio de periodista chileno presente en la masacre de Avellaneda. Foto: Getty Images.

Además, relató lo que ocurrió en la invasión de los hinchas de Independiente, y que pilló al periodista en medio de todo el tumulto de gente que terminó en la cancha del Libertadores de América.

“El partido ya estaba cancelado, y ahí quedamos yo y otro compañero, Rodrigo Vera, en medio de todo, escuché de todo, insultos xenófobos. Tuvimos la suerte que Facundo Sánchez, compañero de Dsports que cubre a Independiente, él nos encuentra dentro de todo este tumulto y nos lleva hacia al camión de transmisión“, relata.

Mira el testimonio acá:

