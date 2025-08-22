Ya han pasado un par de días tras la noche del terror que se vivió en el Estadio Libertadores de América y el caos ocurrido en Avellaneda sigue sorprendiendo. Por suerte, la última información que ha llegado en torno a los hinchas de Universidad de Chile ha sido algo alentadora.

Esto lo decimos porque, junto a que está ratificado que no hubo víctimas fatales en la masacre que sufrió la fanaticada azul por sus pares de Independiente, fueron liberados los 103 hinchas chilenos que fueron detenidos tras los graves incidentes.

Sin embargo, en la U demostraron su enojo y molestia por la notoria falta de empatía de parte de la dirigencia de Independiente. Para dar un ejemplo, los azules aseguraron que no han recibido ningún llamado del club argentino para saber del estado de salud de sus hinchas tras los ataques.

“Creo que eso habla mal de ellos”

Así lo dejó en claro Michael Clark, presidente de Azul Azul, quien en el punto de prensa previo a volver al país afirmó que “no nos han llamado, no nos han preguntado cómo está la gente. A nosotros, a parte del cuerpo técnico o parte del staff que agredieron ayer, les quisieron robar, y no nos han preguntado nada. Creo que eso habla mal de ellos”.

“Cuando vemos un linchamiento y nadie hacía nada, estar preocupado o, al menos, tener la primera preocupación de quién ganó el partido y si me van a castigar o no, yo creo que es un sin sentido”, agregó.

En ese sentido, el dirigente declaró que “los tipos le pegaron hasta que se aburrieron o hasta que la propia gente empezó a entrar la cordura y dijeron que pararan. Pero los tipos pegaron hasta que se aburrieron y se fueron. No es que haya llegado la policía y los haya parado”.

“Que habiendo visto cómo le pegaban durante largo rato y estando las fuerzas policiales ahí, no haya ninguna persona detenida de los hinchas de Independiente”, concluyó.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules deberían volver a jugar ante Everton este domingo 24 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Sin embargo, ya hay voces que apuntan a una posible suspensión de este duelo válido por la fecha 21 del torneo.

