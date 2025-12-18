Universidad de Chile conoció su suerte para la próxima temporada, luego del sorteo de la Copa Sudamericana 2026, donde los azules tendrán que enfrentar a Palestino en condición de local.

Luego de finalizar en el cuarto lugar de la Liga de Primera 2025, la U clasificó al torneo internacional, que en la presente edición avanzó hasta las semifinales siendo eliminados por Lanús, en un polémico enfrentamiento.

Por lo mismo, ahora la U comenzará a competir desde la primera fase (este año lo hizo al pasar de la Copa Libertadores), donde ya estaba confirmado que debe enfrentar a un rival nacional.

Un duelo que, con la localía en el Estadio Nacional, descontará uno de los compromisos de castigo de los azules en Conmebol por el duelo ante Independiente, por lo que es una buena noticia para los azules.

La U jugó cuatro partidos (dos de local y dos de visita) sin sus hinchas por el castigo Conmebol. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Podrán ir hinchas de la U en la Copa Sudamericana?

Conmebol sorteó la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, donde Universidad de Chile tendrá que enfrentar a Palestino antes de poder matricularse en la fase de grupos.

En ese sentido, la U deberá seguir pagando fechas de castigo por los gravísimos incidentes del choque ante Independiente, por los octavos de final del torneo 2025.

La sanción asumía 7 duelos de local sin público y 7 de visita, donde la U en este presente año logró cumplir con dos llaves, ante Alianza Lima y luego contra Lanús, por lo que seguirá descontando.

Por lo mismo, los hinchas de la U no podrán estar presentes en la semana del 3 de marzo cuando se juegue este partido único, el que, probablemente, se juegue en

