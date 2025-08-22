Por fin una buena noticia llegó desde Argentina tras la barbarie que se vivió en el duelo entre U de Chile e Independiente en Avellaneda, donde la fanaticada azul sufrió una verdadera masacre de parte de los hinchas del Rojo en una de las tribunas del Estadio Libertadores de América.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº4 de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, ordenó liberar a los 103 ciudadanos chilenos, más un argentino, que estaban detenidos tras los serios incidentes que se registraron en el partido.

Dentro de los liberados se incluye a una persona de 18 años ya otra de 56. Además, se apunta a que todos los detenidos son de diferentes regiones de Chile. La gran mayoría son hombres, ya que apenas se incluye a seis mujeres en el registro.

Esta liberación llegó después de las gestiones realizadas por Azul Azul y la Embajada de Chile en Argentina. Ambas entidades se quedaron en Buenos Aires para evaluar la situación de hinchas de la U.

El listado de los 103 hinchas de U de Chile liberados en Buenos Aires

Hombres chilenos (97):

Recabal Eduardo, 54 años

Arredondo Moya Isaac, 36 años

Cabrera Diego, 24 años

Mandiela Luciano, 23 años

Muñoz Luciano Daniel, 21 años

Vázquez Enrique Hernan, 28 años

Céspedes Alejandro Marín, 47 años

Carlos Román, 35 años

Vergara Matias, 29 años

Rodríguez Agustin, 19 años

Mena Rodríguez Nicolás Ignacio, 30 años

Perez Tomas, 21 años

Molina Albornoz Exequiel Jeremay, 21 años

Valdez Castro Rodrigo Nicolas, 30 años

Vergara Navarrete Brian Benjamin, 24 años

Donoso Guerra Benjamin Francisco, 18 años

Calixto Alan, 22 años* (por su fecha de nacimiento indicada, tendría 32 años)

Avila Diego, 25 años

Toro Gabriel, 34 años

Vergara Esteban, 18 años

Cartez Rosales Matias Ignacio, 27 años

Cortes Ricardo Emilio, 30 años

Bigorria Perez Ericson, 31 años

Puebla Hernandez Diego Jesús, 41 años

Matamora Braian Nicolás, 21 años

Figueroa Mesina Nicolás, 35 años

Aliaga Rojas José Marcelo, 18 años

Torres Cesar, 38 años

Valenzuela Patricio Leandro, 34 años

Maena Alveaya Joaquín Pablo, 31 años

Avalos Maricovich Pedro Felipe, 43 años

Valdez Manuel, 19 años

Collado Cristóbal, 19 años

Diaz Rubio Sebastian Ignacio, 30 años

Donoso Raul Zalazar, 32 años

Gerardo Zunigo Valenzuela, 30 años

Recabal Chaparro Bruno, 22 años

Soto Padilla Jesús, 44 años

Bravo Guerra Francisco Andrés, 25 años

Duran Carrasco Juan Andrés, 34 años

Galindo Eduardo, 33 años

Huerta Edgardo, 18 años

Bastias Rodrigo, 33 años

Huero Cristian, 36 años

Silva Gabriel, 31 años

Villegas Juan Pablo, 28 años

Sotomayor Ifrain, 36 años

Briones Jordan, 22 años

Araya Manuel, 19 años

Álvarez Rubén, 20 años

Contreras Jeremías, 22 años

Sepulveda Yojhan, 23 años

Nahar Felipe, 21 año

Salvador Aguilera Nuñez, 50 años

Garrido Miranda, 28 años

Rétameles Diego, 34 años

Gonzalez Benjamin, 29 años

Arancibia Enzo, 22 años

Gonzalez Jerko Antonio, 29 años

Tagle Cristopher, 30 años

Fuencelida Martin, 18 años

Rojas Moran Ricardo Alfonzo, 44 años

Leurin Vicente, 21 años

Montero Vega Tomas, 25 años

Godoy Diego, 25 años

López Diego, 23 años

Castillo José, 34 años

Bravo Orellano Sebastián Alejandro, 45 años

López Parra Valentín, 22 años

Salinas Andrés, 30 años

Núñez Matías, 27 años

Arqueros Romero Juan Pablo, 25 años

Madariaga Bastián, 24 años

Farias Nicolao Emilio, 19 años

Riquelme Nicolas Esteban, 38 años

Lizama Valdez Ronald, 37 años

Godoy Enrique, 32 años

Gonzalez Orrazabal Carlos, 21 años

Orrazabal Rojas Carlos, 51 años

Trujillo Diego, 34 años

Abreu Jean, 38 años

Reyes Mesa Carlos Andres, 27 años

Arabona Brandon, 27 años

Cahuipan Matias, 29 años

Saavedra Cristian, 27 años

Leon Braian, 19 años

Martinez Ayala Cristian, 26 años

Muñoz Arbiles Guillermo, 19 años

Rojas Martin, 19 años

Valeria Blas Kurt, 24 años

Ignacio Castro Caballero, 38 años

Aliste Sebastian, 21 años

Martinez Braian, 37 años

Ortiz Fernando, 21 años

Mora Jaime Rodrigo, 56 años

Mora Pablo, 20 años

Gonzalo Alfaro, 33 años

Fueron 103 hinchas de U de Chile detenidos tras todo lo acontecido en Avellaneda. | Foto: Captura TyC Sports.

Mujeres chilenas (6):

Briones Catalina Monserrat, 21 años

Soto Rafaela, 19 años

Galiguillas Katerina, 35 años

Galvez Pavez Paola Aaron, 23 años

Silva Matilda Victoria Neira, 21 años

Neira Victoria Katherine Vazquez, 45 años

Ciudadano argentino (1):

Cabo Pablo, 27 años

El próximo partido de la U

Los azules jugarán ante Everton este domingo 24 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Sin embargo, ya hay voces que apuntan a una posible suspensión de este duelo válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

