Por fin una buena noticia llegó desde Argentina tras la barbarie que se vivió en el duelo entre U de Chile e Independiente en Avellaneda, donde la fanaticada azul sufrió una verdadera masacre de parte de los hinchas del Rojo en una de las tribunas del Estadio Libertadores de América.
La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº4 de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, ordenó liberar a los 103 ciudadanos chilenos, más un argentino, que estaban detenidos tras los serios incidentes que se registraron en el partido.
Dentro de los liberados se incluye a una persona de 18 años ya otra de 56. Además, se apunta a que todos los detenidos son de diferentes regiones de Chile. La gran mayoría son hombres, ya que apenas se incluye a seis mujeres en el registro.
Esta liberación llegó después de las gestiones realizadas por Azul Azul y la Embajada de Chile en Argentina. Ambas entidades se quedaron en Buenos Aires para evaluar la situación de hinchas de la U.
El listado de los 103 hinchas de U de Chile liberados en Buenos Aires
Hombres chilenos (97):
- Recabal Eduardo, 54 años
- Arredondo Moya Isaac, 36 años
- Cabrera Diego, 24 años
- Mandiela Luciano, 23 años
- Muñoz Luciano Daniel, 21 años
- Vázquez Enrique Hernan, 28 años
- Céspedes Alejandro Marín, 47 años
- Carlos Román, 35 años
- Vergara Matias, 29 años
- Rodríguez Agustin, 19 años
- Mena Rodríguez Nicolás Ignacio, 30 años
- Perez Tomas, 21 años
- Molina Albornoz Exequiel Jeremay, 21 años
- Valdez Castro Rodrigo Nicolas, 30 años
- Vergara Navarrete Brian Benjamin, 24 años
- Donoso Guerra Benjamin Francisco, 18 años
- Calixto Alan, 22 años* (por su fecha de nacimiento indicada, tendría 32 años)
- Avila Diego, 25 años
- Toro Gabriel, 34 años
- Vergara Esteban, 18 años
- Cartez Rosales Matias Ignacio, 27 años
- Cortes Ricardo Emilio, 30 años
- Bigorria Perez Ericson, 31 años
- Puebla Hernandez Diego Jesús, 41 años
- Matamora Braian Nicolás, 21 años
- Figueroa Mesina Nicolás, 35 años
- Aliaga Rojas José Marcelo, 18 años
- Torres Cesar, 38 años
- Valenzuela Patricio Leandro, 34 años
- Maena Alveaya Joaquín Pablo, 31 años
- Avalos Maricovich Pedro Felipe, 43 años
- Valdez Manuel, 19 años
- Collado Cristóbal, 19 años
- Diaz Rubio Sebastian Ignacio, 30 años
- Donoso Raul Zalazar, 32 años
- Gerardo Zunigo Valenzuela, 30 años
- Recabal Chaparro Bruno, 22 años
- Soto Padilla Jesús, 44 años
- Bravo Guerra Francisco Andrés, 25 años
- Duran Carrasco Juan Andrés, 34 años
- Galindo Eduardo, 33 años
- Huerta Edgardo, 18 años
- Bastias Rodrigo, 33 años
- Huero Cristian, 36 años
- Silva Gabriel, 31 años
- Villegas Juan Pablo, 28 años
- Sotomayor Ifrain, 36 años
- Briones Jordan, 22 años
- Araya Manuel, 19 años
- Álvarez Rubén, 20 años
- Contreras Jeremías, 22 años
- Sepulveda Yojhan, 23 años
- Nahar Felipe, 21 año
- Salvador Aguilera Nuñez, 50 años
- Garrido Miranda, 28 años
- Rétameles Diego, 34 años
- Gonzalez Benjamin, 29 años
- Arancibia Enzo, 22 años
- Gonzalez Jerko Antonio, 29 años
- Tagle Cristopher, 30 años
- Fuencelida Martin, 18 años
- Rojas Moran Ricardo Alfonzo, 44 años
- Leurin Vicente, 21 años
- Montero Vega Tomas, 25 años
- Godoy Diego, 25 años
- López Diego, 23 años
- Castillo José, 34 años
- Bravo Orellano Sebastián Alejandro, 45 años
- López Parra Valentín, 22 años
- Salinas Andrés, 30 años
- Núñez Matías, 27 años
- Arqueros Romero Juan Pablo, 25 años
- Madariaga Bastián, 24 años
- Farias Nicolao Emilio, 19 años
- Riquelme Nicolas Esteban, 38 años
- Lizama Valdez Ronald, 37 años
- Godoy Enrique, 32 años
- Gonzalez Orrazabal Carlos, 21 años
- Orrazabal Rojas Carlos, 51 años
- Trujillo Diego, 34 años
- Abreu Jean, 38 años
- Reyes Mesa Carlos Andres, 27 años
- Arabona Brandon, 27 años
- Cahuipan Matias, 29 años
- Saavedra Cristian, 27 años
- Leon Braian, 19 años
- Martinez Ayala Cristian, 26 años
- Muñoz Arbiles Guillermo, 19 años
- Rojas Martin, 19 años
- Valeria Blas Kurt, 24 años
- Ignacio Castro Caballero, 38 años
- Aliste Sebastian, 21 años
- Martinez Braian, 37 años
- Ortiz Fernando, 21 años
- Mora Jaime Rodrigo, 56 años
- Mora Pablo, 20 años
- Gonzalo Alfaro, 33 años
Fueron 103 hinchas de U de Chile detenidos tras todo lo acontecido en Avellaneda. | Foto: Captura TyC Sports.
Mujeres chilenas (6):
- Briones Catalina Monserrat, 21 años
- Soto Rafaela, 19 años
- Galiguillas Katerina, 35 años
- Galvez Pavez Paola Aaron, 23 años
- Silva Matilda Victoria Neira, 21 años
- Neira Victoria Katherine Vazquez, 45 años
Ciudadano argentino (1):
- Cabo Pablo, 27 años
El próximo partido de la U
Los azules jugarán ante Everton este domingo 24 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Sin embargo, ya hay voces que apuntan a una posible suspensión de este duelo válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025.