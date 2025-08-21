Es tendencia:
Chico Hoffens y masacre a U de Chile en Avellaneda: “CSM HDP… Acá hay una cosa orquestada contra los chilenos”

Insultos directos de ex delantero de la U a Independiente y la policía argentina: Hoffens acusa que Independiente en ánimo de trampa orquestó la masacre a hinchas azules junto a la policía.

Por Diego Jeria

Héctor Hoffens, ex delantero y referente de Universidad de Chile, no quedó indiferente con la barbarie y masacre ocurrida sufrida por hinchas azules en la revancha contra Independiente, en Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En conversación con RedGol el otrora atacante de 68 años fue durísimo de entrada: “¡qué cagada, qué conchas de su madre estos argentinos hijos de puta“.

Sobre la misma Chico Hoffens agregó que “está clarito, pasó hace tres meses una situación similar en Chile con Colo Colo. Casi lo mismo, con muertos. No hay dónde perderse, aquí el problema es el local“.

El local es el que falló en la organización, con unas declaraciones terribles del técnico antes del partido, que iba a hacer trampa. Debería ser sancionado de por vida ese entrenador. Él fue el incitador a todo esto que pasó“, lanzó.

Héctor Pinto, ex DT de U. de Chile, culpa al impresentable DT de Independiente: “Yo le quitaría el título”

Referente de la U no duda: barbarie de Avellaneda fue premeditada por Independiente y la policía argentina

Añadió que “¿cómo vas a ganar haciendo trampas? El fútbol no es así. Mira toda la gente que está sufriendo, que pagó para ver un espectáculo, y los policías maltratándolos”.

Incluso, Hoffens postula que la encerrona a los hinchas azules, de forma conjunta entre barristas de Independiente y la policía argentina, fue orquestada de forma previa y con caracteres xenofóbicos.

“Todo mal, no es posible. Todos contra Chile. Acá no es la U, es una animadversión contra los chilenos. Quizás hasta por las Copas Américas que le ganó la selección a Argentina”, sostiene.

Partido entre U de Chile y Everton por la Liga de Primera en riesgo de suspensión tras el horror de Avellaneda

El Chico Hoffens sentencia que “acá hay una cosa orquestada, el presidente de la AFA es Chiqui Tapia… Y el presidente de Independiente… sus declaraciones, da vergüenza ajena escucharlo“.

