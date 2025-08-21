Héctor Hoffens, ex delantero y referente de Universidad de Chile, no quedó indiferente con la barbarie y masacre ocurrida sufrida por hinchas azules en la revancha contra Independiente, en Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En conversación con RedGol el otrora atacante de 68 años fue durísimo de entrada: “¡qué cagada, qué conchas de su madre estos argentinos hijos de puta“.

Sobre la misma Chico Hoffens agregó que “está clarito, pasó hace tres meses una situación similar en Chile con Colo Colo. Casi lo mismo, con muertos. No hay dónde perderse, aquí el problema es el local“.

“El local es el que falló en la organización, con unas declaraciones terribles del técnico antes del partido, que iba a hacer trampa. Debería ser sancionado de por vida ese entrenador. Él fue el incitador a todo esto que pasó“, lanzó.

Referente de la U no duda: barbarie de Avellaneda fue premeditada por Independiente y la policía argentina

Añadió que “¿cómo vas a ganar haciendo trampas? El fútbol no es así. Mira toda la gente que está sufriendo, que pagó para ver un espectáculo, y los policías maltratándolos”.

La U clasificaba en Avellaneda con otro gol de Lucas Assadi cuando se pudrió todo: Hoffens acusa a Independiente y la policía argentina de orquestar todo.

Incluso, Hoffens postula que la encerrona a los hinchas azules, de forma conjunta entre barristas de Independiente y la policía argentina, fue orquestada de forma previa y con caracteres xenofóbicos.

“Todo mal, no es posible. Todos contra Chile. Acá no es la U, es una animadversión contra los chilenos. Quizás hasta por las Copas Américas que le ganó la selección a Argentina”, sostiene.

El Chico Hoffens sentencia que “acá hay una cosa orquestada, el presidente de la AFA es Chiqui Tapia… Y el presidente de Independiente… sus declaraciones, da vergüenza ajena escucharlo“.