Los incidentes ocurridos entre U. de Chile e Independiente tienen al mundo del fútbol conmocionado. Desde Argentina avisaron cuándo saldrían las sanciones para ambos clubes de parte de la Conmebol.

Las terribles imágenes que se registraron en el Estadio Libertadores de América han causado impacto, donde hinchas se enfrentaron y muchos quedaron muy golpeados dentro del recinto deportivo. Una jornada que será difícil de olvidar dentro del fútbol sudamericano.

La fecha de la sanción para la U e Independiente

Más allá de lo sucedido con las víctimas de la noche de violencia, que es en lo primero que se debe pensar, también está lo que sucederá con lo deportivo. Si bien Universidad de Chile ganaba la serie, quedaba mucho tiempo por jugarse. Además, Independiente quiere los puntos.

Desde el Rojo acusan que la culpa fue de los hinchas del Romántico Viajero y su presidente, Néstor Grindetti, viajó a la sede de la Conmebol para entregar la postura de su club. Sin embargo, desde Argentina aseguran que esto le servirá de poco.

“Alejandro Domínguez no va a atender a Grindetti, sino que de esto se va a encargar la unidad disciplinaria de la Conmebol. Otra cosa que me contaron que podría suceder: yo no sé si la sanción va a salir en breve, no nos apresuremos“, explicó Matías García, periodista de TNT Sports Argentina. Incluso indicó que la sanción puede estar en el mes de septiembre.

“A mí alguien me dijo que tal vez se toman más de una semana, tal vez tenemos noticias entre la fecha FIFA que se nos viene. Lo que tengo con esta investigación, y estoy linkeando con alguien que puedo decir que puedo poner las manos al fuego, esto se puede dar en 15 días”, complementó García.

Más allá del plazo, desde TNT Sports Argentina aseguraron que el mayor castigo sería para Independiente por ser el equipo local, quienes estaban a cargo de la seguridad en el partido y que es muy poco probable que dejen seguir jugando al Rojo en la competición internacional.

“Está claro que Independiente al ser local, es responsable de un montón de cuestiones que tienen que ver con la organización en todo sentido. La Policía, seguridad privada, por eso me parece que Independiente ahí va a tener una sanción, muchos dicen por ahí, ejemplar. Yo no veo que Independiente pueda seguir compitiendo obviamente en esta Sudamericana“, detalló García.

Dicho lo anterior, esto no significa que U. de Chile quede libre de culpa, pero se entiende que el Rojo sería el más golpeado con la decisión final de la Conmebol. “Yo no sé si van a sancionar a los dos de la misma manera”, cerró el periodista Matías García.

