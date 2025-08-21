Siguen pasando las horas tras la noche del terror que se vivió en el Estadio Libertadores de América y el escándalo sigue sorprendiendo. El partido entre Independiente y U de Chile fue cancelado por el mal comportamiento de algunos barristas azules, lo que originó luego una verdadera masacre de parte de los hinchas argentinos.

Las imágenes siguen impactado por su alta violencia y crudeza, algo que tiene a varios esperando sanciones duras para ambos elencos. Es más, ya se habla de una posible expulsión de azules y rojos de la presente Copa Sudamericana, algo inédito para esta clase de casos.

Sin embargo, en la U dejaron en claro que van a defender posiciones, argumentando que en esta pasada ellos como club fueron las víctimas al no estar a cargo del dispositivo de seguridad como organizadores del partido.

“Cuidaremos los intereses del club”

Fue Michael Clark, presidente de Azul Azul, quien se encargó de declarar en Argentina que “va a venir su minuto que cuidaremos los intereses del club, ténganlo por seguro. Vamos a llegar a las últimas consecuencias porque efectivamente nosotros somos víctimas en esto.

“Nosotros no somos victimarios, nosotros no organizamos y si uno mira un poco lo que pasó ayer, es bastante evidente que hubo faltas graves”, agregó el timonel del cuadro universitario.

Además, el dirigente respondió a las palabras de Néstor Grindetti, presidente de Independiente, quien se lavó las manos de todo lo acontecido: “Un poco de pena y decepción, porque lo de ayer si bien estábamos viendo un partido de fútbol, ante la magnitud de la tragedia de lo que paso ayer”.

“El fútbol pasa a segundo plano, estar preocupado de quien ganó o perdió, mientras hay gente que se pudo haber muerto, yo creo que habla bastante de una deshumanización que hace mal”, concluyó.

Hay que recordar que a nivel deportivo, luego que el compromiso fuese cancelado, ahora será la Unidad Disciplinaria de la Conmebol el ente que definirá el resultado de la brega, y con ello, de esta llave de Copa Sudamericana 2025.

El próximo partido de U de Chile

Los azules regresarán a la acción ante Everton este domingo 24 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025.